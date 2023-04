Adamantine pojawi się wraz z Meteor Lake. Dlaczego to ważne?

Nadchodzi cache L4. Czego się spodziewać i kiedy?

Pamięć cache, czyli podręczna, jest pamięcią procesora stanowiącą wsparcie dla pamięci głównej, czyli RAM. Obecnie mamy trzy jej poziomy: zintegrowana z procesorem L1 ,która służy do przechowywania wykorzystywanych w danym momencie danych, L2 - przechowuje dane, które będą wykorzystane w kolejnych działaniach, L3 - synchronizuje działania rdzeni i kolejkuje zadania dla L2. Ale teraz Intel ogłasza, że pojawi się także L4. Projekt pod nazwą Adamantine zagości na rynku wraz z rodziną Meteor Lake.

Producent już ją opatentował i wiemy dzięki temu, że będzie wykorzystywana w układach SoC, procesorach głównych, procesorach kart graficznych oraz innych płytkach. Zaoferuje oczywiście o wiele szybszy czas dostępu niż L3, ale podniesie także poziom bezpieczeństwa urządzeń. Przełoży się to na lepszą komunikację pomiędzy procesorem (CPU) a kontrolerami, a także BIOSem. Pamięć cache L4 znajdzie zastosowanie nie tylko w komputerach, ale również systemach przeznaczonych dla samochodów, urządzeń smart home i robotów.

Zobacz również:

Fot.: Intel

Co prawda Intel nie podał jeszcze, jakie będą wielkości pamięci L4, jednak podejrzewa się, że wyniosą od 128 do 512 MB. Rodzina Meteor Lake ma pojawić się w drugiej połowie bieżącego roku, ale jakie będą pierwsze układy i dla kogo przeznaczone - póki co nie wiemy. Podsumować można jednak wiadomości krótko - technologia rwie do przodu i każdy z tego skorzysta.

Źródło: VideoCardz