Adata SE760 - dysk kopiujący 10GB danych w 20 sekund

Adata informuje o wprowadzeniu na rynek dysku cechującego się wysokimi szybkościami zapisu i odczytu danych - nawet do 1000 Mb/s!

SE760 to zewnętrzny dysk SSD, który jest następcą model SE800. Odziedziczył po nim design - czyli obudowę ze szczotkowanego metalu - ale potrafi osiągnąć znacznie więcej dzięki zastosowanym podzespołom i interfejsowi. Pamięci 3D NAND w połączeniu z USB 3.2 Gen 2 umożliwiają transfer danych sięgający do 1000 MB/s. Dotyczy to zarówno zapisu, jak i odczytu. Jak podaje producent, dzięki temu można przerzucić 10GB danych w czasie ok. 20 sekund. Jest to wynik dwunastokrotnie lepszy niż w przypadku dysków klasycznych, czyli HDD.

Dysk Adata SE760 nie ma żadnych ruchomych elementów, dzięki czemu cechuje się niemal całkowitą odpornością na wstrząsy. Nie wymaga instalowania sterowników - działa od razu po podłączeniu z Windowsem, Linuxem, macOS, a także systemem Android. Do sprzedaży trafiają dwie wersje kolorystczyne - czarna oraz szara, a każda ma trzy warianty pojemnościowe: 256GB, 512GB oraz 1TB. Ceny to odpowiednio 249, 349 oraz 699 zł. Niezależnie od koloru i pojemności, dyski SSD Adata obejmuje gwarancja producenta na 3 lata.