Adidas stawia na sprzęt - debiutują nowe słuchawki sportowe

Adidas zaprezentował trzy pary słuchawek bezprzewodowych TWS dla amatorów sportu.

Adidas to doskonale znana firma odzieżowa specjalizująca się w produkcji ubrań sportowych oraz lifestylowych. Nie zmienia to faktu, że Adidas czasami pojawia się na rynku nowych technologii. Nie jest w tym odosobniony. Konkurencyjna firma Nike od wielu lat współpracuje z firmą Apple. Adidas wybrał inny sposób zaznaczenia swojej obecności na rynku technologicznym.

Nowe słuchawki Adidas

Producent wprowadził właśnie na rynek trzy modele słuchawek bezprzewodowych TWS dla fanów fitnessu oraz sportu. Linia na 2022 rok składa się z modeli Z.N.E. 01 ANC, Z.N.E. 01 oraz FWD 02 Sport.

Słuchawki zostały zaprojektowane z myślą o intensywnych treningach. Przy produkcji pomagała firma Zound, która tworzy słuchawki Marshall oraz Urbanear.

Adidas Z.N.E 01 ANC konkurować będą z AirPodsami Pro od Apple. Słuchawki posiadają ANC oraz tryb świadomości. Całość wyposażono w wodoszczelną obudowę z certyfikatem IPX5 oraz baterię pozwalającą na 4,5 godziny pracy.

Słuchawki Z.N.E 01 to nieco tańszy model bez ANC wyposażony w otwartą konstrukcję z silikonowymi wkładkami. Czas pracy na baterii wynosi do 5 godzin.

Ostatni model słuchawek to FWD 02 Sport. To najtańsze słuchawki z rodziny, które wyposażono w tryb świadomości, który możemy wykorzystać podczas biegania na dworzu. Czas pracy na baterii wynosi do 6 godzin.

Nowe modele słuchawek pojawiły się w sprzedaży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.