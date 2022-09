Administracja USA zakazała eksportu chipów

Nvidia i AMD nie sprzedadzą do Chin swoich najnowocześniejszych układów scalonych. Taka jest decyzja amerykańskich władz. Zakaz wpłynął na wartość giełdową obu spółek.

Przedstawiciele Nvidii powiedzieli w środę, że amerykańscy urzędnicy przekazali firmie, aby zaprzestała eksportu do Chin dwóch najszybszych chipów przeznaczonych do pracy ze sztuczną inteligencją. Decyzja może sparaliżować zdolność chińskich firm do przeprowadzania zaawansowanych działań, takich jak rozpoznawanie obrazu, ale i utrudnić działalność Nvidii w Chinach.

Po kilku godzinach od podania tej informacji wartość akcji Nvidii spadła o 6,6%. Firma twierdzi, że zakaz, który dotyczy chipów A100 i H100, może przeszkodzić w ukończeniu prac nad H100. Produkcję tego układu zapowiedziano raptem kilka miesięcy temu i jest on flagowym chipem koncernu.

Po ogłoszeniu zakazu, wycena akcji rywalizującej z Nvidią firmy Advanced Micro Devices (AMD) spadła o 3,7%. Rzecznik AMD powiedział Reutersowi, że firma otrzymała nowe wymagania licencyjne, które powstrzymają eksport jej chipów sztucznej inteligencji MI250 do Chin. Jednocześnie rzecznik powiedział, że zakaz nie powinien objąć układów MI100. Koncern AMD twierdzi, że nowe przepisy nie będą miały istotnego wpływu na jego działalność.

Dlaczego Amerykanie blokują sprzedaż układów scalonych?

Według oświadczenia Nvidii amerykańscy urzędnicy stwierdzili, że nowe zasady eksportu chipów „wynikają z ryzyka, że objęte nimi produkty mogą być używane do celów militarnych”.

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych nie ujawnił, jakie nowe kryteria ustanowił dla chipów AI, których nie można już wysyłać do Chin, ale ogłosił, że dokonuje przeglądu swoich polityk i praktyk związanych z Chinami, aby „najbardziej zaawansowane technologie nie trafiały w niepowołane ręce”.

– Chociaż nie jesteśmy obecnie w stanie określić konkretnych zmian w polityce, stosujemy kompleksowe podejście do wdrażania dodatkowych niezbędnych działań związanych z technologiami, zastosowaniami końcowymi i użytkownikami końcowymi w celu ochrony bezpieczeństwa narodowego USA i interesów [amerykańskiej] polityki zagranicznej – powiedział Reutersowi rzecznik Departamentu Handlu.

Wprowadzenie nowych zasad sygnalizuje znaczną eskalację amerykańskiego ograniczania możliwości technologicznych ChRL. Ma to związek z napięciem wokół Tajwanu, gdzie produkowane są chipy dla Nvidii i prawie każdego dużego producenta elektroniki.

Bez amerykańskich chipów, firm takich jak Nvidia i AMD chińskie koncerny nie będą w stanie sprawnie przeprowadzać zaawansowanych obliczeń wykorzystywanych między innymi do rozpoznawania obrazu i mowy.

Rozpoznawanie obrazu i przetwarzanie języka naturalnego są powszechne w urządzeniach konsumenckich, takich jak smartfony, które mogą odpowiadać na zapytania i oznaczać zdjęcia. Mają również zastosowania wojskowe, między innymi w systemach przeszukiwania zdjęć satelitarnych pod kątem obecności uzbrojenia oraz przy filtrowaniu komunikacji cyfrowej do celów wywiadowczych.

Jak zakaz eksportu chipów wpłynie na przychody producentów?

Nvidia poinformowała, że w tym kwartale może stracić nawet 400 mln dolarów, jeżeli chińskie firmy nie zdecydują się na zakup od niej zamienników części objętych zakazem. Koncern twierdzi, że będzie starał się o odstępstwa od nowych zasad, ale „nie ma żadnych gwarancji”, że amerykańscy urzędnicy wyrażą na nie zgodę.

Stacy Rasgon, analityk finansowy z firmy Bernstein, mówi, że tylko około 10% układów Nvidii przeznaczonych dla centrów danych eksportowano do Chin i że firma prawdopodobnie „może poradzić sobie” z zakazem. – Na pewno nadal warto inwestować w akcje Nvidii, ale zakaz nie wróży dobrze – powiedziała Stacy Rasgon. – To, co dzieje się teraz w USA i w Chinach jest wielką zagadką – odpowiedziała Ragson na pytanie o możliwą eskalację konfliktu.

Zakaz eksportu chipów pojawił się prawie w tym samym momencie, w którym Nvidia opublikowała prognozę gwałtownego spadku przychodów w bieżącym kwartale z powodu spowolnienia w branży gier. Firma poinformowała, że w trzecim kwartale 2022 roku spodziewa się sprzedaży na poziomie 5,90 mld dolarów, co oznacza spadek o 17% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

