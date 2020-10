Adobe naprawia krytyczne błędy swoich programów

Aktualizacja zabezpieczeń programów firmy Adobe ma naprawiać krytyczne błędy aplikacji. Czy bezpieczeństwo użytkowników było zagrożone?

Łatka wydana 20 października przez firmę Adobe dotyczy programów: Adobe Illustrator, Dreamweaver, Marketo, Animate, After Effect, Photoshop, Premiere Pro, Media Encoder, InDesign oraz aplikacji Creative Cloud na systemach Windows i macOS.

Błędy, które zostały naprawione, dotyczyły głównie zabezpieczeń i uszkodzeń pamięci aplikacji. Jak się okazuje, wykryto wiele krytycznych luk, które mogły powodować wycieki. Wygląda jednak na to, że firma zareagowała w porę, bo o żadnych nie było do tej pory mowy. Jednak w zeszłym tygodniu, 15 października, firma Adobe wydała osobny zestaw poprawek bezpieczeństwa, które mają wpływ na platformę Magneto. Aktualizacja ta rozwiązała dziewięć błędów, z czego aż osiem było krytycznych i mogły być łatwą drogą dostępu do listy klientów Magneto.

Dodatkowo zostały naprawione awarie odczytu i zapisu plików projektowych w Adobe Illustrator, oraz błędy ścieżki wyszukiwania w programach Photoshop, Premiere Pro, Media Encoder i Creative Cloud.

