Adobe oferuje Creative Cloud na dwa miesiące za darmo - sprawdź, jak przedłużyć swoją subskrypcję

Adobe wychodzi z ciekawą inicjatywą. Subskrybenci mogą przedłużyć swoją subskrypcję Creative Cloud o dwa miesiące za darmo.

Adobe Creative Cloud to najpopularniejsze rozwiązanie dla profesjonalistów zajmujących się obróbką foto/video. Creative Cloud to usługa rozwijana przez Adobe, który w zamian za comiesięczną (niezbyt niską) opłatę pozwala uzyskać dostęp do popularnych aplikacji takich, jak Photoshop.

W związku z pandemią koronawirusa od kilku dni największe firmy oferują swoje usługi za darmo lub pozwalają na przedłużenie subskrypcji. Pisaliśmy już między innymi o Empiku, który udostępnia darmowy dostęp do Empik Premium na dwa miesiące oraz warszawskim Zarządzie Transportu Miejskiego, który umożliwia zawieszenie biletów długoterminowych. Teraz czas na nieco większego gracza. Adobe zdecydował się udostępnić za darmo na dwa miesiące swoją sztandarową usługę Creative Cloud.

Na początku Adobe udostępniło CC dla studentów, którzy odbywają kwarantanne domową z powodu zamknięcia wszystkich szkół wyższych w Polsce oraz wielu innych krajach. Teraz Creative Cloud dostępne jest za darmo dla wszystkich, ale jest jeden mały problem, o którym za chwilę.

O promocji po raz pierwszy poinformował portal Peta Pixel.

Aby przedłużyć ważność swojej subskrypcji Creative Cloud należy zalogować się do swojego konta Adobe i anulować posiadany dotychczas plan (również w przypadku, gdy był on darmowy). W kolejnym kroku w miejscu, gdzie Adobe prosi o podanie powodu rezygnacji należy wybrać pole "za drogo". W rzeczywistości nie trzeba będzie anulować subskrypcji, ponieważ w kolejnym kroku Adobe zaoferuje ofertę przedłużenia ważności Creative Cloud o dwa miesiące bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Creative Cloud na dwa miesiące za darmo pozwoli zaoszczędzić nieco gotówki. Dodatkowo wszyscy zainteresowani mogą za darmo nauczyć się obsługi pakietu graficznego od Adobe. Kwarantanna to idealny czas na podrasowanie swoich zdjeć z ostatniego urlopu.

Niestety portal Peta Pixel oraz użytkownicy donoszą, że nie wszyscy użytkownicy mogą skorzystać z Creative Cloud za darmo.

Źródło: petapixel.com