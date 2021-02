Adrenalin 21.2.3 - nowy sterownik dla Radeonów

AMD udostępniło nowy sterownik non-WHQL. Poprawia bugi związane z HDMI, a skupia się głównie na usprawnieniach związanych z grą Dirt 5.

Nowy sterownik AMD- o nazwie 21.2.3 Adrenalin 2020 Edition - można pobierać ze strony producenta lub za pomocą aplikacji Radeon. Zalecane jest to szczególnie graczom korzystającym z Dirt 5, jednak również i osoby, które w ogóle nie grają, odczują korzyści z jego instalacji. Ale zacznijmy od wspomnianej gry - dzięki nowemu sterownikowi w pełni obsługiwany jest dodatek Energy Content Pack, a także najnowsza wersja tego tytułu (czyli 3.0, udostępniona wczoraj). Sterownik pozwoli na korzystanie z czterech nowych samochodów we wszystkich trybach zabawy (są to Porsche Taycan Turbo S, Chevrolet Silverado 1500, Alpine A110 Sports X oraz GMC Sierra Pre-runner), pojawiają się również nowi sponsorzy, wydarzenia oraz opcje personalizacji pojazdów.

Dla wszystkich przygotowano poprawki związane z HDMI. Likwidują bugi związane z:

obsługą urządzeń audio przy kartach graficznych z serii Radeon RX 400 i Radeon RX 500

usprawniają obsługę konfiguracji stanowiska z wieloma monitorami

likwidują bug powodujący przerwanie działania Substance Painter przy kartach Radeon RX 6000

likwidują bug powodujący przerwanie działania HP Reverb G2 przy kartach RX 6900

Źródło: Neowin