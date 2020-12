Age of Empires 4 jest już prawie ukończone, kiedy premiera?

Najnowsza odsłona serii Age of Empires jest już na ostatnim etapie produkcji, jej premiera nastąpi bliżej niż nam się wydawało.

Seria Age of Empires to już klasyka gatunku strategii czasu rzeczywistego (RTS), nic zatem dziwnego, że kolejna - czwarta odsłona cyklu, to obecnie jedna z najbardziej wyczekiwanych gier. Okazuje się jednak, że, wbrew wcześniejszym doniesieniom, w Age of Empires 4 zagramy szybciej niż nam się wydawało.

Shannon Loftis, która obecnie piastuje pozycję głównego menadżera marki Age of Empires, w wywiadzie podsumowującym 2020 rok, postanowiła podzielić się z nami kilkoma informacjami na temat AoE 4.

Age of Empires 4

Pomimo licznych problemów związanych z pandemią koronawirusa, deweloperom (studiu Relic Entertainment) udało się ukończyć główny etap produkcji. Oznacza to, iż Age of Empires 4 już teraz jest w 100% grywalne. Jak zdradziła Shannon Loftis, wraz z twórcami praktycznie każdego dnia zagrywa się w strategię, choć nie chodzi tu oczywiście tylko o zabawę.

Robimy ogromne postępy w Age of Empires 4. Nie chcę, żebyś był zazdrosny, ale dosłownie gramy w tę grę każdego dnia, zarówno w Waszyngtonie, jak i w Vancouver. Tworzenie RTS-a jest zabawne - zbudowanie oddzielnych systemów (SI, ekonomia, symulacja, renderowanie itp.) zajmuje trochę czasu, a potem jeszcze więcej czasu zajmuje ich połączenie. Ale kiedy już do tego dojdzie, nagle masz grę - grę, która wymaga debugowania, balansowania i dopracowania, ale jest to rdzeń gry, którą wiesz, że zamierzasz wydać. A najlepsze jest to, że czuje się jak w grze Age of Empires. - Shannon Loftis

Zespół odpowiedzialny za grę zajmuje się teraz wyłapywaniem i usuwaniem błędów, balansowaniem rozgrywki i ostatnimi szlifami. Możemy zatem śmiało założyć, że tak długo wyczekiwane Age of Empires 4 dotrze do nas już w 2021 roku. Produkcja studia Relic Entertianment zmierza jedynie na PC.

Zobacz również: Stalker 2 na nowym trailerze wygląda zniewalająco