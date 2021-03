Age of Empires 4 na nowym materiale. Microsoft zapowiada ogromny pokaz

Już niebawem otrzymamy ogrom nowych informacji i materiałów związanych z Age of Empires 4.

Choć Age of Empires 4 zapowiedziano w 2017 roku, to tak naprawdę wciąż wiemy bardzo niewiele na temat najnowszej odsłony kultowej serii gier strategicznych. Twórcy niechętnie dzielili się z nami informacjami na temat produkcji, a jedyny zaprezentowany do tej pory zwiastun, delikatnie mówiąc, trochę nas rozczarował.

Microsoft, wraz z twórcami (studiami Relic Entertainment oraz World’s Edge), cały czas zapewnia nas, że wszelkie prace związane z grą przebiegają pomyślnie. Najwyraźniej wszystkie zainteresowane strony są już na tyle pewne przygotowanej zawartości, że są gotowe podzielić się nią z nami.

Przedstawiciele marki Xbox właśnie ujawnili, że już 10 kwietnia o godzinie 18:00 czasu polskiego odbędzie się przedpremierowy pokaz gry Age of Empires 4, podczas którego gracze będą mogli zapoznać się nie tylko z rozgrywką, ale również poznają szczegóły dotyczące cywilizacji i kampanii dostępnych w grze.

Co więcej, fani cyklu będą mogli również liczyć na ogłoszenia dotyczące nowości, które trafią do odświeżonych wersji klasyków, czyli Age of Empires II: Definitive Edition i Age of Empires III: Definitive Edition.

Dzisiejsze ogłoszenie okraszono stosownym zwiastunem, na którym pojawiają się nie publikowane wcześniej materiały z Age of Empires 4.

Przedpremierową prezentację AoE 4 będziecie mogli obejrzeć m.in. na oficjalnym kanale Xbox w serwisie YouTube, na Twitchu oraz na stronie ageofempires.com.

