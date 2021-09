Age of Empires 4 - wszystko, co wiemy na temat gry [15.09.2021]

Sprawdź, co wiemy na temat gry Age of Empires 4.

Spis treści

Age od Empires 4, to czwarta odsłona niezwykle popularnej serii gier strategicznych. Akcja osadzona jest w średniowieczu. W odróżnieniu od poprzednich części, które były tworzone przez Ensemble Studios, za produkcję odpowiedzialne jest Relic Entertainment. Ten deweloper ma w swoim portfolio takie tytuły jak seria Company of Heroes oraz Warhammer 40.000: Dawn of War.

Age of Empires 4 - Rozgrywka

Age of Empires 4 (fot. Relic Entertainment)

Rozgrywka w Age of Empires 4 jest wierna temu, co przez lata wypracowały sobie poprzednie części serii. Akcja obserwowana jest z lotu ptaka. W trakcie gry zbieramy surowce, takie jak złoto, żelazo, drewno oraz pożywienie. Wznosimy budynki mieszkalne, wojskowe i ekonomiczne. Wraz z postępem gry, zwiększamy liczebność naszej populacji i wystawiamy do walki zróżnicowane armie. Z czasem przechodzimy do kolejnych etapów rozwoju naszej cywilizacji, co pokazuje postęp technologiczny, ekonomiczny oraz wojskowy.

Zobacz również:

Dy dyspozycji będziemy mieć jedną z ośmiu cywilizacji.

Chiny

Sułtanat Delhi

Angia

Mongolia

Imperium Abbasydów

Francja

Święte Cesarstwo Rzymskie

Ruś

Każda z nacji ma się charakteryzować odmiennymi cechami oraz słabościami. Do dyspozycji dostaniemy także zróżnicowane jednostki i możliwości rozwoju.

Pierwszy raz w historii całej serii będziemy mieć możliwość brania wrogów z zaskoczenia. Do gry zostanie dodana możliwość ukrywania jednostek w lasach, i czekania na dogodny moment do przeprowadzenia ataku. Dodatkowo, na murach obronnych będziemy mogli lokować jednostki, które wezmą aktywny udział w walce. Do niszczenia fortyfikacji wroga możemy używać machin oblężniczych.

Age of Empires 4 - Tryby gry

W Age of Empires 4, dotychczas zostały potwierdzone trzy tryby gry.

Gra swobodna - będziemy mogli dowolnie dostosować rozgrywkę do naszych potrzeb. Wybierzemy wielkość mapy, ilość zasobów, przeciwników. Tylko od nas zależy, jak potoczy się rozgrywka.

- będziemy mogli dowolnie dostosować rozgrywkę do naszych potrzeb. Wybierzemy wielkość mapy, ilość zasobów, przeciwników. Tylko od nas zależy, jak potoczy się rozgrywka. Kampania fabularna - staniemy na czele jednej z ośmiu cywilizacji. W trakcie rozgrywki będziemy wykonywać zadania oraz postawione przed nami cele. Poznamy także historyczne realia dotyczące konkretnego okresu.

- staniemy na czele jednej z ośmiu cywilizacji. W trakcie rozgrywki będziemy wykonywać zadania oraz postawione przed nami cele. Poznamy także historyczne realia dotyczące konkretnego okresu. Multiplayer - staniemy do walki z żywymi graczami jako wrogowie lub sojusznicy.

Age of Empires 4 - Fabuła

Age of Empires 4 (fot. Relic Entertainment)

Akcja Age of Empires 4 rozgrywana jest w średniowieczu. Podczas kampanii fabularnych poznamy wydarzenia historyczne, które rozgrywały się na przestrzeni setek lat. W trakcie gry pojawią się postaci doskonale znane nam z historii. Będą one silnymi jednostkami, mającymi wpływ na rozwój wydarzeń. Pomiędzy misjami zobaczymy filmy dokumentalne, które przybliżą nam wydarzenia będące tematem przewodnim kolejnego rozdziału.

Age of Empires 4 - Ręka Historii

Podczas wydarzenia Xbox na Gamescom 2021 dowiedzieliśmy się, że twórcy Age of Empires 4 jeszcze głębiej chcą wejść w sposób przekazywania wiedzy na temat historii. Została nakręcona seria 28 filmów, które pokazują, jak ludzie rządzili, walczyli i żyli w przeszłości. Podczas wydarzenia został zaprezentowany pierwszy materiał. Przedstawia on broń, którą gracze darzą szczególnym sentymentem - trebuszet. Poza pokazem strzelania z tej machiny mogliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób został skonstruowany i jak wygląda mechanika jego działania. O wszystkim opowiedział inżynier mechanik dr Shini Somara. Kolejne odcinki będą dotyczyły także poszczególnych cywilizacji, które znajdziemy w grze.

Age of Empires 4 - Wymagania sprzętowe

Age of Empires 4 charakteryzuje się wysokim poziomem oprawy graficznej. W grze zobaczymy przepiękne, pełne detali krajobrazy oraz miasta. Twórcy przedstawili minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do płynnej rozgrywki:

System operacyjny : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Procesor : Intel Core i5-6300U (64bit)

: Intel Core i5-6300U (64bit) Pamięć : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Karta graficzna : Intel HD 520

: Intel HD 520 DirectX : Wersja 12

: Wersja 12 Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Twórcy zaktualizowali kartę gry na platformie Steam i udostępnili także rekomendowane wymagania sprzętowe.

System operacyjny : Windows 10 64bit

: Windows 10 64bit Procesor : Intel i5 3.6 GHz

: Intel i5 3.6 GHz Pamięć : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Karta graficzna : Nvidia GeForce 970 z 4 GB pamięci

: Nvidia GeForce 970 z 4 GB pamięci DirectX : Wersja 12

: Wersja 12 Miejsce na dysku: 50 GB dostępnej przestrzeni

Age of Empires 4 - Data premiery

Age of Empires 4 pojawi się na rynku 28 października 2021 roku. Gra będzie dostępna na komputerach PC. Pojawiają się pogłoski o możliwym starcie beta testów na 60-90 dni przed premierą, jednak nie zostało to jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Age of Empires 4 - Beta testy

Pierwsza zamknięta beta Age of Empires 4 rozpocznie się 5 sierpnia. Potrwa ona około 11 dni. Do testów można się zgłosić poprzez witrynę Age Insider.

Beta da nam możliwość rozegrania tutorialu oraz potyczek na różnych mapach. Będziemy mogli stanąć na przeciw prawdziwych graczy oraz AI. Do dyspozycji dostaniemy 8 grywalnych cywilizacji.

Age of Empires 4 - Trailer i gameplay

Relic Entertainment opublikował w kwietniu tego roku trailer przedstawiający rozgrywkę w Age of Empires 4.

Tak wygląda pierwsza zapowiedź gry z 2017 roku.

30 lipca 2021 roku twórcy opublikowali krótki materiał pokazujący starcia na wodzie.

Age of Empires 4 - Przedsprzedaż

Age of Empires 4 można zamawiać już w przedsprzedaży:

Steam - 214,99 zł (wersja cyfrowa)

- 214,99 zł (wersja cyfrowa) MS Store - 214,99 zł (wersja cyfrowa)

- 214,99 zł (wersja cyfrowa) x-kom - 229 zł (wersja pudełkowa)

Aktualizacja 28.08.2021 - twórcy udostępnili nowy trailer

Z okazji Gamescom 2021 twórcy udostępnili nowy trailer, który przedstawią kolejną cywilizację oraz fragment kampanii. Na materiale możemy zobaczyć Święte Cesarstwo Rzymskie oraz kampanię o nazwie Powstanie Moskwy.

Aktualizacja 15.09.2021 - beta testy Age of Empires 4

W piątek, 17 września o godzinie 19:00 rozpoczną się otwarte beta testy Age of Empires 4. Potrwają trzy dni, do 20 września do godziny 19:00. Będą to tzw. Technical Stress Test. Twórcy chcą sprawdzić działanie serwerów pod dużym obciążeniem. W trakcie testów będziemy mogli pokierować jedną, z czterech cywilizacji - Abbasydzi, Anglicy, Chińczycy, Święte Cesarstwo Rzymskie. Przede wszystkim skupimy się na starciach online, ale twórcy udostępnią także potyczki z AI oraz tutorial. Testy będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych przez aplikację Xbox Insider Hub oraz platformę Steam.

Zobacz także: Diablo 4 - premiera, zwiastun, rozgrywka. Sprawdź, co wiemy