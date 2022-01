Age of Empires 4 zmierza na konsole? To bardzo możliwe

W sieci pojawiły się informacje, które pozwalają twierdzić, że posiadacze konsol Xbox niebawem będą mogli zagrać w Age of Empires 4.

Age of Empires 4 miało swoją premierę 28 października 2021 roku. Gra została bardzo ciepło przyjęta przez społeczność oraz recenzentów. Najnowsze dzieło Relic Entertainment uzyskało notę 81/100 w serwisie Metacritic. Do tej pory w strategię mogli grać tylko użytkownicy komputerów osobistych, jednak niebawem może się to zmienić.

XIP_CAR_JANUARY_2022 (aka CARDINAL_JANUARY_2022) now available for internal testing in the Xbox insider Hub — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) January 8, 2022

Według użytkownika ALumia_Italia, w styczniu na serwery Microsoftu dodano XIP_CAR_JANUARY_2022 co może odnosić się bezpośrednio do portu Age of Empires IV na konsole Xbox. Skąd takie przypuszczenia? Kodowa nazwa najnowszej strategii Relic Entertainment to CARDINAL.

Co prawda nigdy nie mówiło się wprost o porcie Age of Empires IV na konsole, jednak podobne sytuacje miały miejsce w przypadku np. Microsoft Flight Simulator czy Gears Tactics, które początkowo odniosły sukces na PC a następnie trafiły także do użytkowników Xbox-ów. Dyrektor kreatywny z Relic Entertainment już wcześniej wspominał o możliwym przeniesieniu gry na inne platformy, jednak nie były to konkretne deklaracje.

Przypomnijmy, że Age of Empires IV zadebiutowało na rynku 28 października 2021 roku na PC. Od dnia premiery gra jest dostępna w ramach usługi Xbox Game Pass.

