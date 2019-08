Age of Empires II: Definitive Edition z datą premiery

Remaster gry strategicznej z 1999 roku zadebiutuje już w listopadzie, wyłącznie na PC.

W ostatnim odcinku Inside Xbox, zorganizowanym z okazji targów Gamescom 2019, Microsoft ujawnił datę premiery remastera gry z gatunku strategii czasu rzeczywistego (RTS) - Age of Empires II. Odświeżona wersja klasyka zadebiutuje dokładnie 14 listopada tego roku.

Age of Empires II: Definitive Edition zaoferuje nam przede wszystkim poprawioną oprawę audio-wizualną (rozdzielczość 4K, nagrana od nowa ścieka dźwiękowa) oraz tryb sieciowy, w którym będziemy mogli wybrać jedną z 35 dostępnych cywilizacji. W skład "Definitive Edition" wejdzie nie tylko podstawowa wersja gry, ale również wszystkie wydane do tej pory dodatki. Co ciekawe, twórcy z okazji wydania odświeżonej wersji przygotowali dla graczy zupełnie nową zawartość w postaci kampanii "The Last Khans". Age of Empires II: Definitive Edition będzie dostępne wyłącznie na PC (w sklepie Windows oraz na platformie Steam).

Warto też przypomnieć, że obecnie trwają prace nad pełnoprawną kontynuacją serii Age of Empires. Czwarta część została zapowiedziana przez Microsoft w 2017 roku. Nad produkcją czuwają weterani branży - studio Relic Entertainment (Company of Heroes, WH40K: Dawn of War). Możliwe, że właśnie podczas targów Gamescom 2019 usłyszymy coś więcej na temat Age of Empires IV.

źródło: microsoft