Age of Empires IV - Microsoft zaprezentuje pierwszy gameplay w listopadzie

Przedstawiciele firmy Microsoft poinformowali właśnie, że pierwszy materiał prezentujący rozgrywkę w Age of Empires IV zobaczymy podczas tegorocznego Xbox X019.

Na tegorocznym Gamescomie Microsoft postanowił się skupić na Age of Empires II: Definitive Edition. Choć odświeżona wersja kultowej już gry z pewnością znajdzie spore grono zwolenników, to wydaje się, że większe emocje wzbudza pełnoprawna kontynuacji serii, którą zapowiedziano pierwotnie w 2017 roku. Przez blisko dwa lata Microsoft i twórcy gry - studio Relic Entertainment (Company of Heroes, WH40K: Dawn of War) milczeli na temat produkcji, aż do dzisiaj.

Aaron Greenberg - dyrektor ds. marketingu marki Xbox, wyznał w rozmowie z dziennikarzami serwisu GameStar, że dokładnie 14 listopada, a więc w dniu rozpoczęcia konwentu Xbox X019 (14-16 listopada) w Londynie, zobaczymy pierwszy materiał z rozgrywki w Age of Empires IV. Chciałoby się tylko napisać - najwyższa pora.

Dzisiejsze rewelacje ciekawie zbiegają się z informacjami sprzed kilku dni, gdy dowiedzieliśmy się, że dokładnie 14 listopada na rynku zadebiutuje Age of Empires II: Definitive Edition. Przypadek? Nie sądzę.

źródło: gamestar.com