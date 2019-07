Age of Wonders III - za darmo na Steamie

Z okazji nadchodzącej premiery Planetfall, Steam rozdaje za darmo Age of Wonders III. Rozdawanie kończy się 15 lipca.

Age of Wonders III (data wydania: 31 marca 2014) to długo kontynuacja wielokrotnie nagradzanej serii gier strategicznych. Akcja toczy się w wyjątkowym świecie fantasy i opiera się na systemie turowym. Łączy elementy gry fabularnej z działaniami wojennymi oraz budową imperium, oferując zarówno weteranom, jak i nowym graczom rozrywkę najwyższej jakości.

Najważniejsze cechy:

Rządź jako przywódca, którego określa jedna z 6 dostępnych klas: Czarownik, teokrata, łotrzyk, generał, arcydruid albo specjalizujący się w technologii drednot.

Opracuj potężne umiejętności, wyjątkowe dla każdej klasy, które pozwolą ci rozwijać imperium i broń.

Wybieraj sojuszników spośród sześciu głównych ras – ludzi, wysokich elfów, krasnoludów, orków, goblinów i drakonów – oraz mitycznych potworów zamieszkujących swoje siedliska.

Odkrywaj bogaty świat fantasy, którego widok zapiera dech w piersiach, oraz przeszukaj ponad 50 różnych miejsc pełnych skarbów.

Poszerzaj granice swoich ziem, budując nowe osady, podpisując pakty z potężnymi sojusznikami i zdobywając wartościowe surowce.

Władaj magią zdolną niszczyć i tworzyć na nowo lądy.

Rekrutuj legendarnych bohaterów, wyposażaj ich w magiczną broń i pozwól im prowadzić do boju twoje armie.

Miażdż wrogów, korzystając z systemu walki taktycznej na całkowicie trójwymiarowych mapach.

Zostań prawdziwym strategiem. Niszcz systemy obronne miast. Naucz się flankować oraz opanuj setki zdolności, którymi władają twoje armie.

Age of Wonders III oferuje różne tryby zabawy:

ogromną kampanię fabularną dla jednego gracza, dostępną dla dwóch stron ogromnego konfliktu.

możliwość korzystania z generatora map, by tworzyć własne scenariusze.

rywalizację w rozgrywkach wieloosobowych, w których może walczyć nawet 8 graczy

Age of Wonders III jest dostępne za darmo z okazji nadchodzącej premiery Age of Wonders: Planetfall (6 sierpnia 2019). Jest to nowa gra strategiczna Triumph Studios, czyli twórców serii Age of Wonders, która oferuje taktyczną walkę turową i pogłębione spojrzenie na budowę imperium poprzedników w nowych realiach science-fiction.