Air2 – najcichsza szczoteczka elektryczna świata od Oclean

Marka Xiaomi – Oclean, stworzyła elektryczną szczoteczkę do zębów, która jest spełnieniem marzeń wszystkich osób zmęczonych wszechobecnym hałasem. Oto Air2.

Chyba niemal każdy człowiek na świecie miewa chwile, w których pragnąłby choć kilku minut przysłowiowej ciszy. Niestety, w obecnych czasach jest to niemal niemożliwe, a wszędobylskie urządzenia elektryczne, pojazdy czy sprzęty gospodarstwa domowego w każdej chwili dnia, a często także nocy, emitują ogromne ilości wszelkiej maści dźwięków, szumów i brzęczenia. Czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaka ilość dźwięków nas otacza, a jednocześnie ma ona realny wpływ na nasze samopoczucie, koncentrację, sen oraz relaks.

Wychodząc naprzeciw tym dzisiejszym problemom, należąca do Xiaomi marka Oclean prężnie pracuje nad zastosowaniem w swoich produktach nowoczesnych technologii, sprzyjających ludziom i ich komfortowi. Efektem tych działań jest m.in. Air2, czyli najcichsza elektryczna szczoteczka soniczna na świecie.

Szczoteczki elektryczne, a poziom hałasu

Nawet Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyznała, że elektryczne szczoteczki są najlepszym, ogólnodostępnym narzędziem do dbania o higienę zębów i całej jamy ustnej. Niestety, wielu ludzi nie jest przekonanych do stosowania tych urządzeń, a jak pokazują przeprowadzone badania, jednym z głównych tego powodów jest poziom emitowanego przez nie hałasu. Nawet najpopularniejsze marki, takie jak Philips czy Oral-B, zmagają się z tym problemem, a większość dostępnych na rynku szczoteczek elektrycznych emituje dźwięk powyżej 60 dB. Przykładem może być np. Oral-B iO9, która za sprawą zastosowania cichego silnika emituje hałas na poziomie „zaledwie” 65 dB.

Jedne z największych sukcesów na tym polu zanotowała jednak marka Oclean, która zamiast próbować zmniejszyć poziom emitowanych dźwięków, podeszła do tematu bardziej innowacyjnie i postawiła postawić na ich tłumienie.

Nowoczesna technologia redukcji szumów Oclean

Oclean stworzył nowoczesną szczoteczkę soniczną – Air2, która jest obecnie najcichszym tego typu urządzeniem na świecie. W jaki sposób osiągnięto imponujący wynik emisji, na poziomie zaledwie około 45 dB? Między innymi, za sprawą zastosowania ekskluzywnego, bezszczotkowego silnika z ultradźwiękową lewitacją magnetyczną, który dodaje do szczoteczki oryginalną technologię redukcji szumów ultradźwiękowych - Whisper Clean. Polega ona na tym, że za sprawą ultradźwiękowej kontroli częstotliwości 20000 Hz, emitowany jest dźwięk zakłócający hałas podczas szczotkowania zębów za pomocą Air2.

Wymierne efekty zastosowania nowoczesnych technologii w Air2

Dzięki implementacji tych nowoczesnych rozwiązań, słyszalny przez użytkownika poziom dźwięku sprzętu wynosi około 45 dB, a w szczytowym poziomie jest jedynie trochę głośniejszy, niż odgłos lecącego komara. Podczas badań laboratoryjnych z kolei, zanotowano mniej niż 36 dB, co stanowi pod tym względem nowy rekord świata wśród szczoteczek elektrycznych. Co na to jednak sami użytkownicy? Określają Air2 jako „najcichszą elektryczną szczoteczkę do zębów na świecie”, podkreślając, że z odległości około jednego metra jej dźwięk jest prawie niesłyszalny.

Air2 od Oclean jest więc rozwiązaniem dla wszystkich, którzy nie korzystają z elektrycznych szczoteczek do zębów ze względu na ich głośność pracy oraz dla użytkowników zmęczonych wszechobecnym hałasem i ceniących komfort podczas szczotkowania.

Szczoteczki Air2 od Oclean są dostępne tutaj. Natomiast o innym, nie miej wyjątkowym produkcie Oclean - X Pro, pisaliśmy tutaj.