AirPlay na Macu - jak z niego skorzystać [PORADNIK]

macOS Monterey wprowadza na komputery Mac funkcję AirPlay. Pozwala ona wygodnie streamować muzykę i filmy z iPhone'a. Sprawdź, jak działa najnowsza funkcja ekosystemu Apple.

Spis treści

Apple wydało już oficjalną wersje macOS Monterey. Nowy system operacyjny dla komputerów Mac wprowadza na pokład kilka funkcji zwiększających integrację pomiędzy poszczególnymi urządzeniami zgromadzonymi w ekosystemie Apple. Dzięki Universal Control z wykorzystaniem jednej klawiatury i myszy możemy sterować komputerami Mac i tabletami iPad. Dziś zajmiemy się jednak jeszcze ciekawszym rozwiązaniem. Apple wprowadziło technologię AirPlay 2 służącą do bezprzewodowego przesyłania multimediów na komputery Mac.

AirPlay

W niniejszym materiale przypominamy czym jest AirPlay oraz pokazujemy jak skorzystać z tego rozwiązania na komputerach Mac.

Zobacz również:

Czym jest AirPlay?

W skrócie AirPlay jest autorskim protokołem Apple służącym do strumieniowego przesyłania multimediów z wykorzystaniem łączności bezprzewodowej. Standard został stworzony do przesyłania piosenek oraz filmów z telefonów i tabletów na telewizory, Apple TV, soundbary oraz zestawy kina domowego.

Jak działa AirPlay na komputerach Mac?

Po aktualizacji do macOS Monterey komputery Mac również współpracują z AirPlay. W systemie operacyjnym Apple umieściło serwer AirPlay. Pozwala on wykorzystać wyświetlacz oraz głośniki wbudowane w komputer Mac do odtwarzania piosenek oraz filmów.

Niestety rozwiązanie to działa jedynie z wybranymi komputerami Mac, które otrzymały aktualizację do macOS Monterey.

Jakie komputery Mac działają z AirPlay?

Poniżej znajdziesz listę komputerów, które oficjalnie wspierają AirPlay:

MacBook Pro z 2018 roku lub nowszy

MacBook Air z 2018 roku lub nowszy

iMac z 2019 roku lub nowszy

iMac Pro

Mac Pro z 2019 roku lub nowszy

Mac mini z 2020 roku lub nowszy

Jak widać powyżej z AirPlay skorzystają jedynie posiadacze nowszych komputerów Mac. Firma Apple oficjalnie nie podała powodu ograniczenia tej funkcji dla wybranych modeli. Prawdopodobnie chodzi o celowe postarzenie produktów i zachęcenie konsumentów do wymiany urządzeń na nowsze.

Aby skorzystać z AirPlay musimy również posiadać kompatybilne urządzenie z system iOS lub iPadOS. Oto urządzenia przenośne, które wspierają AirPlay:

iPhone 7 lub nowszy

iPad Pro drugiej generacji lub nowszy

iPad Air trzeciej generacji lub nowszy

iPad szóstej generacji lub nowszy

iPad mini piątej generacji lub nowszy

Jak uruchomić AirPlay na komputerze Mac?

Aby skorzystać z AirPlay musimy uruchomić ten protokół na naszym komputerze Mac. W tym celu udajemy się do Preferencji systemowych i wybieramy zakładkę Udostępnianie.

Przechodzimy do sekcji Odbiornik AirPlay i aktywujemy rozwiązanie. Aby sąsiedzi lub znajomi nie robili nam niemiłych żartów możemy zdefiniować hasło, które trzeba wpisać, aby wywołać AirPlay. Dodatkowo Apple pozwala na ograniczenie używania AirPlay do jednego użytkownika lub użytkowników tej samej sieci LAN.

Ustawienia AirPlay na kompatybilnym Macu

Na komputerach, które nie posiadają AirPlay nie znajdziemy stosownej opcji.

Brak ustawień AirPlay na niekompatybilnym Macu

Da się ją wyszukać w Preferencjach systemowych, ale system nie pozwoli na jej aktywację.

Wyszukiwanie ustawień AirPlay

Jak skorzystać z AirPlay na komputerze Mac?

Gdy mamy zaktualizowany komputer Mac, który posiada aktywną funkcje AirPlay możemy z niej skorzystać.

W tym celu na urządzeniu z iOS (iPhone) lub iPadOS (iPad) przechodzimy do aplikacji pozwalającej przesyłać multimedia. Na potrzeby poradnika skorzystałem z niezwykle popularnego Spotify. iPhone znajdujący się w tej samej sieci Wi-Fi bez problemu znajduję komputer Mac z uruchomionym serwerem AirPlay.

Spotify Dostępne urządzenia AirPlay

Po uruchomieniu Spotify wybieramy opcję udostępniania multimediów i klikamy w zakładkę AirPlay lub Bluetooth. iPhone znajdzie w pobliżu głośniki i telewizory. Jednym z nich będzie nasz komputer Mac. Z listy wybieramy nasze urządzenie, a komputer Mac zamienia się w inteligentny głośnik lub odtwarzacz multimediów. Podczas działania AirPlay możemy bez problemu korzystać z komputera.

Menu udostępniania Spotify Odtwarzanie Spotify przez AirPlay Odtwarzanie Spotify przez AirPlay

AirPlay działa również bez problemu z Amazon Prime oraz Netflixem. Oznacza to, że po wybraniu serialu możemy wygodnie oglądać go na większym ekranie.

Udostępnianie Amazon Prime przez AirPlay Udostępnianie Amazon Prime przez AirPlay

Z AirPlay działa również funkcja klonowanie ekranu obecna w iOS i iPadOS.

Klonowanie ekranu z iPhone na Maca

MacBook lub iMac może być dodatkowym ekranem dla iPhone'a lub iPada.