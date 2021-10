AirPods 3 już dostępne! Sprawdź gdzie kupić nowe słuchawki Apple!

Po blisko tygodniu od momentu premiery, najnowsze słuchawki AirPods 3 w końcu trafiły do otwartej sprzedaży. Czy można kupić je od razu, czy trzeba będzie czekać na dostawę przez kolejne kilka tygodni?

Dokładnie 18 października Apple w końcu zaprezentowało trzecią już generację słuchawek AirPods. W trakcie wydarzenia o nazwie Unleashed! gigant z Cupertino pokazał nam także nowe głośniki HomePod mini oraz przede wszystkim tegoroczne komputery przenośne MacBook Pro.

Tego samego dnia rozpoczął się także okres przedsprzedaży, który trwał aż do dzisiaj. Teraz natomiast słuchawki trafiły do otwartej sprzedaży i do oferty większej liczby sklepów. Postanowiliśmy więc sprawdzić w ilu miejscach dostępne są AirPods 3?

Zobacz również:

Słuchawki są oczywiście dostępne w oficjalnym Sklepie Apple. Dostawa powinna odbyć się w ciągu 3-5 dni roboczych.

Oferta Sklepu Apple

AirPods 3 dostępne są także w takich sklepach jak MediaExpert, RTV Euro AGD, MediaMarkt, X-kom.

AirPods 3 w ofercie MediaMarkt

Jedynymi sklepami, w których ofercie są nowe słuchawki, jednak jeszcze nie mamy możliwości ich zakupu są Vobis oraz iSpot. Czas oczekiwania w pierwszym z nich może wynieść nawet 6 miesięcy. Sklep iSpot informuje jedynie, że oczekuje na dostawę produktów.

Czym charakteryzują się słuchawki AirPods 3? Przede wszystkim otrzymały funkcje do tej pory zarezerwowane dla AirPods Pro. Od teraz będą transmitować dźwięk przestrzenny, dla jeszcze lepszego odbioru użytkownika. Posiadają także funkcję adaptacji korekcyjnej (EQ). Są one także odporne na wodę i pot, co potwierdzone jest certyfikatem IPX4, przez co sprawdzą się w każdej sytuacji. AirPods 3 pracują także jeszcze dłużej niż dotychczas. Jedno ładowanie powinno wystarczyć na sześć godzin pracy, a etui zapewnia dodatkowe cztery cykle, co daję łącznie nawet 30 godzin czasu pracy. W nagłych wypadkach już 5 minut w etui wystarczy słuchawkom na godzinę pracy.