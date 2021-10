AirPods 3 vs AirPods 2 - czy warto wybrać nowszy model?

Po długim roku plotek i błędnych przewidywań dotyczących ich wydania, Apple w końcu zaprezentowało nowe AirPods 3. Czy warto wymienić drugą generację tych słuchawek na zupełnie nowy model?

Spis treści

Apple zaprezentowało najnowszą generację swoich bezprzewodowych słuchawek dousznych. AirPods 3 wyposażone są w: Spatial Audio (dźwięk przestrzenny), Adaptive EQ, czujniki nacisku, certyfikat IPX4, możliwość ładowania za pomocą MagSafe i wiele więcej. Pomimo pojawienia się nowego modelu, Apple nadal sprzedaje drugą generację AirPods'ów, którą firma wprowadziła w marcu 2019 roku i - co najważniejsze - po niższej cenie.

Pojawia się zatem pytanie, czy powinieneś rozważyć zakup drugiej generacji AirPods za 649 zł, czy może najnowszych AirPods 3 za 949 zł? Z drugiej strony, być może masz już drugą generację AirPods i zastanawiasz się, czy powinieneś uaktualnić ją do najnowszego modelu? Pomagamy odpowiedzieć na te pytania oraz zdecydować, który model słuchawek Apple jest dla Ciebie najlepszy.

Zobacz również:

Źródło: Apple

Porównanie obu modeli

Druga i trzecia generacja AirPods mają wiele wspólnych cech, takich jak chip H1 i mikrofony z funkcją kształtowania wiązki. Apple wymienia następujące cechy dla obu urządzeń:

Podobieństwa

Akcelerometry wykrywające ruch

Akcelerometry wykrywające mowę

Dwa mikrofony kształtujące wiązkę

Chip H1

Bluetooth 5.0

Hey Siri

Automatyczne przełączanie urządzeń

Dźwięk Live Listen

Poziomy głośności słuchawek

Opcja spersonalizowanego grawerowania

Podział Apple pokazuje, że oby dwa modele AirPods dzielą szereg kluczowych funkcji. Mimo to, między nimi istnieją pewne znaczące różnice, które są warte podkreślenia.

Różnice

AirPods 2

Podwójne czujniki optyczne

Dwukrotne stuknięcie umożliwia odtwarzanie, przewijanie do przodu lub odbieranie połączeń telefonicznych

Etui do ładowania

Do 5 godzin słuchania na jednym naładowaniu

Ponad 24 godziny słuchania z etui ładującym

15 minut w etui zapewnia do trzech godzin słuchania

Cena: 649 zł

Źródło: Apple

AirPods 3

Specjalny przetwornik Apple o wysokim skoku membrany

Własny wzmacniacz o wysokim zakresie dynamiki

Mikrofon skierowany do wewnątrz

Czujniki wykrywające skórę

Czujnik nacisku

Naciśnij raz, aby odtworzyć, wstrzymać lub odebrać połączenie telefoniczne, naciśnij dwa razy, aby przewinąć do przodu, naciśnij trzy razy, aby przewinąć do tyłu, oraz naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć Siri

Dźwięk przestrzenny z dynamicznym śledzeniem głowy

Adaptacyjny korektor dźwięku

Certyfikat IPX4

Etui ładujące MagSafe z bezprzewodowym ładowaniem Qi

Do 6 godzin czasu słuchania na jednym ładowaniu (do 5 godzin z dźwiękiem przestrzennym)

Do 30 godzin czasu słuchania z etui ładującym

Pięć minut w etui zapewnia około godziny czasu słuchania

Cena: 949 zł

Źródło: Apple

Inne opcje

AirPods Pro

Jeśli interesują Cię słuchawki AirPods, ale szukasz aktywnej redukcji szumów (ANC) lub dousznej konstrukcji, najlepszym wyborem będą AirPods Pro, które kosztują 919 zł w wersji podstawowej lub 1249 zł w przypadku opcji z MagSafe. Mają one wszystkie te same funkcje, co AirPods 3, ale dodatkowo oferują silikonowe końcówki, a także ANC i Tryb Przezroczystości.

Koniecznie sprawdź: AirPods 3 vs AirPods Pro - które słuchawki wybrać?

Jeśli masz problemy z utrzymaniem standardowych słuchawek w uszach lub po prostu wolisz konstrukcję dokanałową, AirPods Pro będą lepszym wyborem, jeśli możesz sobie na nie pozwolić. AirPods Pro będą również bardziej odpowiednie do użytku w głośnym otoczeniu dzięki funkcji ANC.

Źródło: Apple

AirPods Max

Dla wyższej wierności doświadczenia audio, najlepszym wyborem będą AirPods Max, które obecnie wyceniane są na 2 799 zł. Są to słuchawki nauszne, które przenoszą wrażenia słuchowe na wyższy poziom dzięki lepszej jakości dźwięku, lepszej aktywnej eliminacji szumów (ANC) i do 20 godzin słuchania na jednym ładowaniu.

Źródło: Apple

Podsumowanie

Jeśli możesz sobie pozwolić na dodatkowe 300 zł, warto kupić AirPods 3 w porównaniu z modelem drugiej generacji. Trzecia generacja AirPods dodaje szereg znaczących funkcji i ulepszeń w stosunku do poprzednika, w tym ulepszony design, lepszą jakość dźwięku, dźwięk przestrzenny, adaptacyjny korektor dźwięku, odporność na pot i wodę oraz ładowanie MagSafe.

Niezależnie od tego, czy szukasz słuchawek, które nadają się do treningu lub używania w deszczu, bardziej wciągającego doświadczenia z muzyką i filmami, kompatybilności z istniejącą ładowarką MagSafe, czy po prostu bardziej subtelnego wyglądu, trzecia generacja Airpods jest znacznie lepszym wyborem. Jeśli jednak masz już drugą generację AirPods, kupno nowszego modelu nie jest najbardziej opłacalną opcją. W takim przypadku, jeśli na prawdę chcesz kupić nowe słuchawki, o wiele lepszym wyborem będą AirPods Pro.

AirPods drugiej generacji są nadal dobrym wprowadzeniem do doświadczenia ze słuchawkami od Apple. Jeśli jednak stoisz przed wyborem kupna swojego pierwszego egzemplarza, AirPods 2 nie powinny być obecnie brane pod uwagę.