AirPods 3 vs AirPods Pro - które słuchawki wybrać?

Po długim roku plotek i błędnych przewidywań dotyczących ich wydania, Apple w końcu zaprezentowało nowe AirPods 3. Pojawia się jednak pytanie, czy są one lepsze od modelu AirPods Pro?

Źródło: Apple

AirPods 3 oferują podobną konstrukcję do AirPods Pro z wyjątkiem braku końcówek dousznych. Dzięki krótszemu trzonkowi i czujnikowi nacisku, AirPods 3 prawdopodobnie zaoferują lepsze wrażenia dźwiękowe niż poprzedni model. Ponadto, Apple po raz pierwszy wprowadza wsparcie dla Spatial Audio do bazowego modelu AirPods. Dzięki temu klienci będą mogli doświadczyć bardziej wciągających wrażeń podczas słuchania muzyki lub oglądania seriali.

Inną ważną kwestią jest również bateria o większej pojemności, która oferuje do 6 godzin słuchania na jednym ładowaniu, a dzięki MagSafe Charging Case otrzymujemy dodatkowe 30 godzin. Biorąc pod uwagę wszystkie te cechy, AirPods 3 sprawiają wrażenie produktu wręcz idealnego.

Zobacz również:

Co jednak ważne, kluczowym punktem jest ich cena. Nowe AirPods 3 zostały wyczernione na 949 zł. Co więcej, pomimo tak dużej kwoty, nowe słuchawki Apple wciąż nie oferują ANC oraz Trybu Przejrzystości. Patrząc na obecnie tańsze AirPods Pro, które te funkcje posiadają, pojawia się pytanie - czy AirPods 3 są warte swojej ceny?

Źródło: Apple

Jak już wspomniałem, oba modele charakteryzują się podobną konstrukcją. Osobiście uważam, że końcówki douszne dają AirPods Pro bardziej uniwersalne dopasowanie, podczas gdy dopasowanie AirPods 3 może być problemem dla niektórych osób. Problem związany z wypadaniem słuchawek, tak dobrze znany z poprzednich generacji AirPods, może pojawić się również w tym przypadku. Aktywna redukcja szumów i Tryb Przezroczystości to również dwie świetne funkcje, których użytkownicy powinni szukać w nowych słuchawkach AirPods.

Według plotek, Apple przygotowuje się na wydanie AirPods Pro 2. Ponieważ są one podobno wyposażone w czujniki śledzące aktywności fitness, może być to kluczowy punkt przechylający szalę ku modelom Pro, lecz ich cena może z tego powodu wzrosnąć. Nie jest to jednak nic strasznego, gdyż dzięki temu oryginalne AirPods Pro mogą wtedy stanieć.

Źródło: Apple

Mówiąc jednak o cenach, warto zaznaczyć dość bardzo ważną kwestię - AirPods Pro są obecnie tańsze od AirPods 3. Oczywiście mówimy o tutaj o wersji bez etui ładującego z MagSafe. O ile nowa wersja AirPods Pro została wprowadzona do sprzedaży, poprzedni model (bez MagSafe) wciąż można kupić za około 900 zł. Za tę kwotę otrzymujemy najlepsze słuchawki douszne od Apple, które posiadają dwie świetne funkcje, jakich na próżno szukać w innych modelach.

AirPods 3 również może spotkać szybka obniżka cen. Biorąc pod uwagę zbliżający się Black Friday, na przestrzeni następnych miesięcy, trzecia generacja AirPods może być dostępna w o wiele bardziej przystępnej cenie. Na temat moment ich zakup jest zdecydowanie nieopłacalny. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem słuchawek dousznych od Apple, zdecydowanie rozglądaj się za AirPods Pro. Oferują one o wiele więcej za mniejszą cenę, niż jest to w przypadku AirPods 3.