AirPods 3 w drodze. Na pokładzie ANC i nowy wygląd. Premiera w marcu

Po dwóch latach Apple odświeży bazowy model AirPodsów. Zmiany są widoczne gołym okiem i niezwykle ważne. Pojawi się między innymi ANC.

Apple od ponad czterech lat z powodzeniem sprzedaje słuchawki AirPods, które z miejsca stały się bestsellerami i wykreowały nowy rynek słuchawek TWS - True Wireless. Od 2016 roku na rynku pojawiły się cztery modele AirPodsów - AirPods, AirPods 2019, AirPods Pro oraz nauszne AirPods Pro Max.

Słuchawki douszne z rodziny AirPods Źródło: 52audio.com

Bazowe słuchawki AirPods drugiej generacji zostały zaprezentowane niecałe dwa lata temu i odstają już nieco od produktów konkurencji. AirPodsy 2019 nadal kosztują około 600-700 zł, a nie oferują ładowania bezprzewodowego, ani tym bardziej systemu aktywnej redukcji hałasu z otoczenia, który dostępny jest dopiero w AirPods Pro.

Od dłuższego czasu wiemy, że Apple przygotowuje się do prezentacji zupełnie nowych słuchawek AirPods, które czerpać będą garściami z modelu AirPods Pro.

Bazowe słuchawki AirPods trzeciej generacji zaoferują mniejsze wkładki douszne z krótszą końcówką. Bedą one podobne do tych, z modelu AirPods Pro. Otrzymamy wymienne końcówki, które pozwolą lepiej dopasować słuchawki do naszych małżowin usznych.

Wkładki douszne Źródło: 52audio.com

Pojawi się również bardziej prostokątne etui ładujące. Również ono wygląda, jak mniejsza wersja odpowiednika z AirPods Pro.

Etui ładujące Źródło: 52audio.com

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez 52audio, nowe AirPodsy zaoferują zmodyfikowane sensory do obsługi, aktywną redukcję hałasu, tryb transparency pozwalający komunikować się z otoczeniem bez potrzeby wyjmowania słuchawek oraz otwory wentylacyjne.

Umiejscowienie podzespołów Źródło: 52audio.com

Nowe słuchawki AirPods trzeciej generacji zapowiadają się bardzo obiecująco. Apple powinno wprowadzić je do sprzedaży w okolicach połowy marca. Wtedy też zadebiutują nowe modele iPad'a. Mamy nadzieję, że Apple nie zdecyduje się na zwiększenie ceny detalicznej nowych AirPodsów.

Źródło: slashgear.com