AirPods 3 w drodze - stara jakość, nowe pudełko i wyższa cena w gratisie

Apple wprowadzi na rynek trzecią generację słuchawek Apple AirPods. Niestety nie wszyscy będą zadowoleni.

Najnowszy raport z portalu TheElec wskazuje, że Apple zamierza wprowadzić nową wersję swoich podstawowych słuchawek bezprzewodowych w pierwszej połowie 2021 roku.

Słuchawki Apple AirPods Pro Źródło:macworld.com

AirPods trzeciej generacji otrzymają nowe etui ładujące, które będzie podobne do tego z modelu AirPods Pro. Zmieni się także wygląd samych słuchawek, ale nie powinniśmy liczyć na obecność aktywnego systemu redukcji hałasu z otoczenia.

Zamiast niego dostaniemy wyższą cenę startową. AirPods trzeciej generacji kosztować będą tyle samo, co obecne AirPods'y z etui do ładowania bezprzewodowego (zapoznaj się z naszą recenzją). Oznacza to, że cena wyniesie co najmniej 999 zł.

AirPods'y trzeciej generacji mają być wersją "Lite" słuchawek AirPods Pro, które pojawiły się w sprzedaży pod koniec 2019 roku. Kosztują one 1249 zł i oferują technologię ANC (redukcja hałasu z otoczenia).

Nowe słuchawki AirPods trzeciej generacji oferowane będą w jednej wersji, która zaoferuje ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi.

Według Ming Chi-Kuo słuchawki zaoferują wszystkie podzespoły, jakie zastosowano w AirPods Pro. Taka decyzja ma pozytywnie wpłynąć na cenę produkcji. Możliwe, że system ANC zostanie wyłączony programowo. Prawdopodobnie nowe słuchawki zaoferują lepsze czasy pracy na baterii.

