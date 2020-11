AirPods 3 w sieci! Wygląd AirPods Pro i brak ANC na pokładzie

Apple przygotowuje się do prezentacji nowych słuchawek True Wireless. Wkrótce zadebiutuje trzecia generacja AirPodsów.

AirPodsy są z nami już od czterech lat. Słuchawki od Apple zrewolucjonizowały rynek i rozpowszechniły konstrukcje typu TWS. Po trzech latach produkcji - w 2019 roku Apple zaprezentowało AirPods 2 (2019) oraz nowy model AirPods Pro z wbudowaną redukcją hałasu z otoczenia.

AirPods 3 Źródło: appleinsider.com

Teraz do sieci trafiły zdjęcia trzeciej generacji słuchawek AirPods. Główną nowością jest konstrukcja podobna do tej, którą zastosowano w AirPods Pro.

Według najnowszych informacji z chińskiego bloga 52Audio, które zostały zauważone przez Mac Otakara, słuchawki AirPods 3 będą wierną kopią AirPods Pro. Przynajmniej w kwestii wyglądu - nowy model nadal nie zaoferuje ANC.

Same słuchawki oraz etui ładujące mają być łudząco podobne do stosowanych w AirPods Pro, ale części nie będą zamienne. AirPodsy pierwszej oraz drugiej generacji posiadały charakterystyczne wkładki douszne bez możliwości dostosowania do własnych potrzeb. Również w trzeciej generacji nie skorzystamy z silikonowych końcówek, ale słuchawki będą posiadały bardziej anatomiczną konstrukcję.

AirPods Pro

Słuchawki AirPods 3 wyposażono w system mikrofonów oraz czujniki podczerwieni, które wykrywają wyjęcie słuchawek z uszu.

AirPods 2019

Chiński portal 52Audio donosi, że nowa wersja słuchawek AirPods nadal posiada dotykowe czujniki do sterowania i chip Apple H1.

Słuchawki AirPods 3 mają zadebiutować wraz z trzecią generacją słuchawek AirPods Pro na początku 2021 roku. Nie spodziewałbym nie premiery na przyszłotygodniowym wydarzeniu Apple One More Thing.

Źródło: appleinsider.com