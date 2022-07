AirPods Pro 2 bez najciekawszych funkcji? Mamy nowe przecieki

Poprzednie przecieki sugerowały, że nowe AirPodsy Pro 2 otrzymają dwie unikalne funkcje zdrowotne.

Pierwszą z nich miała być możliwość pomiaru tętna, a drugą wbudowany czujnik sprawdzający temperaturę ciała. Trzeba przyznać, że to dość nietypowe opcje jak na słuchawki, a więc anulowanie ich wprowadzenia zbytnio mnie nie zaskoczyło.

O aktualizacji w tej sprawie poinformował dziennikarz Mark Gurman, publikujący w branżowym portalu Bloomberg.

A new report says AirPods Pro 2 might not get a heartbeat/temperature sensor as previous rumors suggested ????????



(via @markgurman) pic.twitter.com/r1coNVAG6k