AirPods Pro 2 - czy to już czas na wymianę? AirPods Pro 2022 vs AirPods Pro 1

Zastanawiasz się, czy warto wymieniać oryginalne AirPodsy Pro na najnowszy model? W tym artykule pomożemy zdecydować, czy lepiej zostać przy AirPodsach Pro 1. generacji, czy też skusić się na nowy model.

Nie mamy wątpliwości, że AirPodsy Pro drugiej generacji są po prostu lepsze od poprzedników. Trzeba powiedzieć, że się tego spodziewaliśmy - przecież pierwsza wersja tych słuchawek weszła na rynek już trzy lata temu. Może więc wyglądają one bardzo podobnie, ale tyle czasu pozwoliło Apple na dodanie do swoich słuchawek wielu ulepszeń. Ulepszono wszystkie ważne aspekty jak funkcjonalność, jakość dźwięku, a nawet czas działania na baterii.

Jednak fakt bycia lepszym to nie wszystko. Sprawdźmy więc, czy jeśli mamy już poprzedni model, warto biec jak najszybciej do sklepu po najnowszą wersję, czy możemy sobie odpuścić wymianę przynajmniej do kolejnej generacji? Jeśli z kolei zastanawiacie się nad kupieniem nowych AirPodsów, przygotowaliśmy też tekst o tym, które słuchawki Apple będą najlepsze dla Ciebie.

Dlaczego nie powinieneś wymieniać swoich AirPodsów Pro 1. gen

Mimo wszystkich ulepszeń, fundamentalnie AirPodsy Pro 2 nie robią niczego, czego nie potrafią robić AirPodsy Pro 1. To prawda, że dostajemy kilka dodatkowych możliwości - funkcja Find My działa też na etui, jakość dźwięku jest lepsza dzięki drugiemu przetwornikowi, lepiej działa aktywna redukcja szumów. Jednak to wszystko, zaledwie trochę gorzej, potrafi też poprzedni model.

Jeżeli niedawno wydaliście około 1000 zł na AirPodsy Pro 1, wydawanie teraz kolejnych 1450 zł na drobne ulepszenia nie wydaje się sensownym pomysłem. Nowe słuchawki nie oferują funkcji, które w pojedynkę mogą sprzedać produkt. Ze względu na to ciężko powiedzieć, żeby taka wymiana była konieczna, jeżeli Wasza AirPodsy Pro dobrze działają i jesteście z nich zadowoleni. Jeżeli jednak nie możecie wytrzymać i musicie mieć najnowszy wariant - warto przynajmniej poczekać na pierwsze przeceny.

Dlaczego powinieneś wymienić swoje starsze AirPodsy Pro

Trochę inaczej wygląda sprawa, kiedy korzystacie ze swoich AirPodsów Pro od kilka lat. Cały czas wszystkie funkcje sprawują się bardzo dobrze, ale codzienne słuchanie - na przykład w drodze do pracy lub szkoły - odcisnęło swoje piętno na baterii. Nie starcza już ona koniecznie na 6 godzin słuchania - teraz możecie z niej wycisnąć zaledwie trzy. Nie najlepiej jest też z ANC, które mogłoby działać lepiej tak jak najnowsze słuchawki konkurencyjnych firm.

Jeżeli Wasze AirPodsy Pro już po prostu się starzeją, kolejna generacja jest idealnym wyborem na wymianę. Dzięki nim nie tracicie tego "magicznego" połączenia między słuchawkami a innymi urządzeniami od Apple - czy to iPhone, czy MacBook, wszystkie będą się łączyć też z nowymi AirPodsami Pro 2 w ten sam, bezobsługowy sposób. Oczywiście możecie też kupić znów ten sam model, który jest zauważalnie tańszy od drugiej generacji- jednak czy teraz nie lepiej sprawić sobie mały prezent w postaci lepszego dźwięku, najnowocześniejszej funkcjonalności i kilku nowych opcji bezpieczeństwa?

Masz zwykłe AirPodsy? Dlaczego powinieneś je wymienić na najnowsze Pro

Jeszcze ciekawszym pytaniem jest kwestia wymiany zwykłych AirPodsów na najnowsze AirPodsy Pro. Zazwyczaj zainteresowane tym są osoby korzystające teraz z pierwszej lub drugiej generacji AirPodsów, które nie dość, że mają już swoje lata, to jeszcze nie otrzymały niektórych ulepszeń trzeciej generacji.

Tutaj będziemy musieli podjąć dość trudną decyzję. Z jednej strony AirPodsy Pro dają nam o wiele więcej możliwości, skupionych głównie na aktywnej redukcji szumów i innym funkcjom związanym z tym modułem. Oczywiście ich jakość dźwięku jest również o wiele lepsza, szczególnie w porównaniu do drugiej i pierwszej generacji AirPodsów. Z drugiej strony, są one też o wiele droższe - jeśli więc szukamy czegoś, co nie aż tak bardzo zaboli nasz portfel, lepiej pozostać przy zwykłych AirPodsach. Jednak bardziej pełne porównanie tych wszystkich modeli znajdziecie w tym artykule.

Źródło: MacWorld.com