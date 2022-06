AirPods Pro 2 to nie tylko słuchawki, ale też akcesorium zdrowotne. Analizujemy funkcje nowych słuchawek Apple

Do oczekiwanej premiery najnowszych słuchawek Apple nie pozostało wiele czasu. Sprawdzamy, jakie funkcje zaoferuje ich nowa wersja.

Spis treści

Pierwsza generacja AirPods weszła na rynek w 2016 roku i byłą szokiem dla wielu osób - zarówno entuzjastów firmy, jak i wiernych krytyków. Dla jednych był to ciekawy pomysł, który de facto zapoczątkował (a na pewno spopularyzował) erę bezprzewodowych słuchawek dousznych. Dla drugich był to absurd, a żarty na temat gubienia jednej słuchawki czy długich pałąków połączonych z budsami nie miały końca.

Fot. MacWorld

Jednak, jak pokazują statystyki sprzedaży, od czasu tej premiery bezprzewodowe słuchawki królują na rynku, a Apple cieszy się z niesłabnącej popularności swoich produktów w tym segmencie. W tej chwili w ofercie firmy z Cupertino znajdziemy trzy wersje słuchawek dousznych: 2. generacja AirPods, 3. generacja AirPods i AirPods Pro. Dwie pierwsze propozycje są kierowane na rynek tzw. średniej półki i nie oferują np. aktywnej redukcji szumów, podczas gdy AirPods Pro mają tę funkcję, są też wycenione odpowiednio wyżej. Jednak te ostatnie zostały zaprezentowane w październiku 2019 roku i od tego czasu nie otrzymały aktualizacji sprzętowej. Ze względu na to niecierpliwie oczekujemy na nową generację edycji Pro bezprzewodowych słuchawek producenta.

Na szczęście to oczekiwanie może już niedługo się zakończyć - według wielu raportów analityków, Apple może zaprezentować następną generację swoich Pro słuchawek już we wrześniu tego roku, wraz z premierą nowych modeli iPhone'a. W międzyczasie dowiedzieliśmy się też o dużych zmianach w funkcjonalności słuchawek - sprawdzamy więc, co znajdziemy w AirPods Pro 2.

AirPods Pro 2 - wygląd zewnętrzny

Na pierwszy rzut oka nowe AirPods Pro 2 nie będą się znacząco różnić od swoich poprzedników - zarówno jeśli chodzi o same słuchawki, jak i ich etui ładujące. Jednak warto zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów:

Nowe otwory mikrofonowe w etui

Istotną zmianą w wyglądzie nowego etui będą ozdobne otwory mikrofonowe, umieszczone po prawej stronie opakowania. Według najnowszych informacji mają one pomóc w implementacji nowej funkcji aparatu słuchowego w AirPods Pro 2. Dzięki niej osoby z ograniczonymi możliwościami słuchowymi będą mogły skorzystać z etui jak z odbiornika, który będzie transmitował dźwięki do słuchawek, których zadaniem będzie amplifikacja przechwyconych dźwięków.

Klasyczny, znany design

Jeśli chodzi o ogólny wygląd słuchawek, nie będzie on znacząco odbiegał od znanych nam modeli. Etui wykonane będzie z tego samego, błyszczącego białego plastiku, podobnie jak słuchawki. Same budsy będą nieznacznie cieńsze od poprzedników, co ma zapewnić lepsze dopasowanie do wnętrza ucha. Etui zaś, poza dodaniem wspomnianego mikrofonu, również wygląda praktycznie tak samo - z jedną różnicą. Według wielu przecieków zostanie ono już wyposażone w USB-C, nie złącze Lightning. To znaczący krok do przodu, jeśli chodzi o dopasowanie do nowoczesnych standardów ładowania, także świetnie, że Apple w końcu się przekonało do tego standardu (a raczej zostało do niego zmuszone przez Unię Europejską)

Słuchawki Apple AirPods Pro 2 - zmiany w oprogramowaniu i funkcjach

Wiemy jednak, że produkty Apple często kupujemy głównie ze względu na ich funkcjonalność i intuicyjne połączenie z resztą ekosystemu. Wygląda na to, że nowa generacja AirPods Pro ma skupić się nie tylko na ulepszeniach hardware'owych, ale także na lepszej dostępności sprzętu.

Czujnik tętna w słuchawkach

Od kilku lat Apple kładzie duży nacisk na dostępność swoich produktów, a także na pozytywny wpływ elektroniki na życie i zdrowie użytkowników. Widzimy to też w przypadku nadchodzących AirPods Pro 2. Wspominaliśmy już o funkcji aparatu słuchowego, która ma się znaleźć w nowej generacji słuchawek, jednak producent chce je też wyposażyć w czujnik tętna, którego zadaniem miałoby być monitorowanie funkcji życiowych użytkowników.

Taki czujnik byłby świetnym pomysłem dla osób mających problemy z arytmią czy innymi chorobami serca. Oczywiście będzie też świetnym dodatkiem dla innych konsumentów, którzy będą chcieli w ten sposób monitorować swoje zdrowie. Ponadto, może to wyeliminować potrzebę posiadania Apple Watch'a - jeśli zależy nam tylko na funkcji monitorowania zdrowia, słuchawki z takimi możliwościami mogą być dla nas bardziej interesujące niż smartwatch.

Ulepszony czip H1 i zmiany w aktywnej redukcji szumów

Nie sposób nie wspomnieć o zmianach dotyczących warstwy sprzętowej słuchawek. Co prawda dowiedzieliśmy się, że za produkcję dźwięku w nowych słuchawkach odpowiedzialny będzie ten sam przetwornik co w AirPods 3, jednak nie sam przetwornik tworzy dźwięk. Równie ważne jest oprogramowanie, które zajmuje się przetworzeniem cyfrowego dźwięku na drgania przetwornika. W słuchawkach Apple odpowiada za to (jak i za inne funkcje) czip H1. ten czip ma zostać uaktualniony w tym modelu (nie wiemy jednak, czy oznacza to wprowadzenie H2, czy po prostu lepsze oprogramowanie dla H1).

Oznacza to, że AirPods Pro 2 mają charakteryzować się podobną, stonowaną barwą dźwięku co poprzedni model, bez znaczącego podbicia basów czy tonów wysokich. Jednak jego odwzorowanie ma być jeszcze lepsze dzięki nowszym kodekom. Ma to też wpłynąć na znaczącą poprawę działania aktywnej redukcji szumów, jak i umożliwić szybsze połączenie między etui, słuchawkami i telefonem. Ta ostatnia rzecz potrzebna jest zarówno do wspomnianej możliwości korzystania ze słuchawek jak z aparatu słuchowego, jak i do ulepszeń w funkcjonalności Znajdź.

Zaktualizowana funkcja Znajdź

Żarty na temat gubienia słuchawek bezprzewodowych mogą się też w końcu skończyć. AirPods Pro 2 mają zostać wyposażone w moduł UWB podobny do tego, który znajduje się w popularnym AirTagu. Dzięki temu ich znalezienie będzie zdecydowanie łatwiejsze - czy będą w zasięgu naszego Bluetootha, czy też połączą się z jakimkolwiek innym będącym w pobliżu.

AirPods Pro 2 - spodziewana cena

Fot. Apple

Pozostaje jeszcze kwestia ceny nowych słuchawek, która bez wątpienia się zmieni. Aktualnie na stronie Apple możemy kupić trzy wersje AirPodsów. Najtańsza, 2. generacja kosztuje 649 zł. 3. generacja to już koszt 949 zł, a AirPods Pro mają cenę 1249 zł. Jak w takim razie zostaną wycenione nowe słuchawki od Apple?

Fot. Apple

Wygląda na to, że firma będzie chciała zrobić podobny zabieg do tego znanego ze zwykłych Airpodsów i pozostawić w sprzedaży zarówno poprzednią generację, jak i wprowadzić nową. Wiemy też, że cena nowej wersji ma się zwiększyć ze względu na nowe czujniki i inne ulepszenia. Możemy więc założyć, że cena innych modeli nie ulegnie zmianie (ewentualnie AirPods Pro zostaną nieznacznie przecenione). Z kolei AirPods Pro 2 mogą kosztować około 1500 zł i być na szczycie stawki dousznych słuchawek bezprzewodowych od Apple.

Źródło: 52audio.com