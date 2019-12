AirPods Pro z nową aktualizacją zmniejszającą opóźnienia

Apple wprowadziło aktualizacje na tegoroczne słuchawki AirPods Pro, która eliminuje opóźnienia Bluetooth.

Apple w 2019 roku zabrało się za odświeżenie swoich słuchawek bezprzewodowych. Na początku roku na rynku pojawiły się AirPods 2, a pod koniec października zaprezentowano AirPods Pro z aktywną redukcją hałasu. Nowe słuchawki oferują lepszą jakość dźwięku w porównaniu z klasycznymi AirPods'ami, lepsze wkładki douszne, inne etui oraz dłuższy czas pracy na baterii.

Słuchawki po 40 dniach od premiery otrzymują kolejną aktualizację oprogramowania układowego, która optymalizuje opóźnienia w przesyle danych.

Poprawka została odkryta przez muzyka, kompozytora i twórcę oprogramowania Stephen'a Coyle'a, który na podstawie własnych testów odkrył, że AirPods'y Pro zaoferowały znacznie niższe opóźnienia.

Pierwsza generacja AirPods z 2016 roku wyposażona w chip W1 ma opóźnienie wynoszące 274 ms. AirPods'y 2 generacji nazywane także AirPods 2019 posiadają nowszy chip H1. Słuchawki te legitymują się opóźnieniem na poziomie około 178 ms. AirPods'y Pro oferują opóźnienie wynoszące jeszcze mniej - 144 ms. To wynik o prawie połowę lepszy w porównaniu do AirPods'ów pierwszej generacji.

Za minimalizacje opóźnień odpowiedzialna jest najnowsza aktualizacja oprogramowania układowego 2C54, która pojawiła się kilka dni temu. Apple wydało oprogramowanie dla AirPods Pro oraz AirPods 2019.

Aby zaktualizować słuchawki AirPods należy włożyć je do etui, a następnie podłączyć etui ładujące do ładowarki. Kolejnym krokiem jest sparowanie słuchawek do telefonu iPhone, który posiada aktywne połączenie z siecią Wi-Fi. Gdy spełnione zostaną wszystkie warunki słuchawki automatycznie zainicjują proces aktualizacji oprogramowania.

Aby sprawdzić wersję aktualnie zainstalowanego oprogramowania należy podłączyć słuchawki do iPhone'a oraz przejść do Ustawienia > Ogólne > To urządzenie > AirPods.

Źródło: ubergizmo.com