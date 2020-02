AirPods X Generation - kolejne niezapowiedziane słuchawki od Apple

Od dłuższego czasu w sieci pojawiają się informacje na temat nadchodzących słuchawek z rodziny AirPods. Apple ma w niedalekiej przyszłości wprowadzić na rynek nowy model, który rzekomo otrzyma nazwę AirPods Pro Lite. Możliwe, że na rynku pojawią się jeszcze jedne słuchawki o nazwie AirPods X Generation. Informacje tą przekazał YouTuber Jon Prosser za pomocą Twitter'a. Uważa on, że nowe słuchawki pojawiły się podczas inwentaryzacji zapasów w jednym z sklepów amerykańskiej sieci Target.

Na zdjęciu, które można zobaczyć poniżej pojawia się nowe urządzenie o nazwie Apple AirPods (X Generation). Warto zwrócić uwagę na cenę, która została ustalona na 399 dolarów. Przypominamy, że właśnie za tyle ma być sprzedawany nowy "tani" iPhone, a obecnie najdroższe słuchawki z rodziny AirPods - model Pro kosztują 249 dolarów. Ciekawe dlaczego wszystkie produkty od Apple z literką X w nazwie są takie drogie?

Multiple Target employees have started reaching out to me about this ????



Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. ????



Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47