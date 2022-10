AirPods vs AirPods Pro - które słuchawki Apple wybrać? Dużo zależy od Twoich uszu

Nie wiesz, czy kupić AirPodsy 2, AirPodsy 3, czy też AirPodsy Pro? Podpowiadamy, który model będzie najlepszy dla Ciebie.

Spis treści

Przez ostatnie dwa lata oferta słuchawek Apple zdecydowanie się zwiększyła. Od sprzedawania zwykłych AirPodsów, aż do dość szerokiego katalogu czterech rodzajów minęło zaledwie kilka lat. Wśród najnowszych propozycji mamy teraz nauszne AirPods Max, a także trzy rodzaje dousznych słuchawek: AirPods Pro 2, AirPods 2 oraz AirPods 3.

W tym porównaniu nie będziemy się skupiać na AirPodsach Max, gdyż jest to produkt z zupełnie innej kategorii. Jeśli interesują Was bezprzewodowe słuchawki nauszne za około 2400 zł - jest to na pewno niezły wybór, jednak konkurencja jest naprawdę spora. Skupimy się raczej na propozycjach TWS od Apple, gdyż obecnie możemy prosto od producenta kupić trzy warianty tych słuchawek. Sprawdźmy więc, czym dokładnie różnią się te modele i który z nich będzie najlepszy dla Ciebie.

Zobacz również:

Wygląd

AirPods 2

Najbardziej zrzucającą się w oczy różnicą pomiędzy tymi trzema modelami jest oczywiście ich wygląd. Druga generacja AirPodsów cały czas utrzymuje klasyczny już design, znany od pierwszego wprowadzenia na rynek słuchawek Apple w 2016 roku. Przypominają one przewodowe słuchawki Apple z odciętym kablem i pozostały przy długim trzonku. Z kolei ich opakowanie jest prostokątne i dość wysokie.

AirPodsy 3 oraz AirPodsy Pro są zdecydowanie bardziej podobne do siebie. Ich trzonki są krótsze, a same słuchawki bardziej okrągłe. Oczywistą różnicą jest jednak sama końcówka - w wersji Pro mamy silikonowe zakończenia, których nie ma w zwykłych AirPodsach 3. Więcej podobieństw znajdziemy też w etui ładujących - są w kształcie obłego prostokąta, niższe ale szersze od AirPodsów 2. Opakowanie wersji Pro jest zauważalnie szersze od trzeciej generacji zwykłych słuchawek.

Jednak bez względu na model, nie zmienia się jedno - wszystkie modele dostępne są tylko w jednym kolorze i wykończeniu - białym, błyszczącym plastiku.

Redukcja szumów

Redukcję szumów możemy podzielić na dwa warianty - aktywną oraz pasywną. Pasywna oznacza to, jak bardzo słuchawki, przez samą swoją konstrukcję, blokują dźwięki z zewnątrz. Aktywna jest napędzana przez oprogramowanie słuchawek i polega na wysyłaniu dźwięków przeciwnych do tych wyłapywanych z zewnątrz, dzięki czemu fale dźwiękowe się neutralizują i przestajemy je słyszeć.

AirPods Pro 2

Jeśli chodzi zarówno o aktywne, jak i pasywne możliwości redukcji szumów, AirPodsy Pro zdecydowanie wyróżniają się na tle swoich pobratymców. Dzięki swojej silikonowej końcówce zdecydowanie lepiej zatrzymują dźwięki dochodzące do naszych uszu. Jednak też jako jedyne wyposażone są w ANC - aktywną redukcję szumów. Dzięki temu są w stanie neutralizować nawet te dźwięki, które przedostaną się przez silikonową blokadę.

Warto też wspomnieć, że ta technologia pozwala nie tylko na blokowanie dźwięku, ale też funkcje takie jak tryb transparentny czy wspomaganie rozmowy, dzięki któremu słuchawki mogą służyć jako swego rodzaju aparat słuchowy.

Jakość dźwięku i dźwięk przestrzenny

Jeśli chodzi o jakość dźwięku, sprawa tutaj jest dość prostolinijna - im więcej zapłacimy za słuchawki od Apple, tym lepszy dźwięk otrzymamy. Każdy z oferowanych modeli brzmi bardzo dobrze, a Apple stara się, aby ich słuchawki miały raczej naturalną barwę , bez szczególnego podkręcenia ani wysokich, ani niskich tonów. Trzecia generacja AirPodsów brzmi zdecydowanie lepiej niż druga ze względu na większe przetworniki ze zredukowanym poziomem szumów. Jednak koronę dla najlepiej brzmiących słuchawek TWS od Apple trzeba dać wersji AirPodsom Pro 2 - nowy czip H2 oraz po dwa przetworniki na słuchawkę sprawiają, że dźwięk jest jeszcze lepszy i głębszy.

Wszystkie modele AirPodsów wspierają funkcję Apple Spatial Audio w aplikacji Apple Music. Jeśli jednak chcemy z niej skorzystać w innych aplikacjach, ewentualnie interesuje nas też Spatial Audio z wykrywaniem położenia głowy, z tych funkcji będziemy mogli skorzystać jedynie w AirPodsach 3 oraz AirPodsach Pro 2. Najtańsza wersja słuchawek od Apple nie ma tej możliwości.

Funkcjonalność

AirPodsy 2. generacji obsłużymy za pomocą dotyku na ich trzonku, podczas gdy zarówno trzecia generacja AirPodsów, jak i AirPodsy Pro, korzystają ze specjalnego miejsca, które jest wrażliwe na ściskanie. Dzięki gestom możemy włączać i wyłączać muzykę, przewijać utwory oraz wywoływać Siri. AirPodsy Pro 2 wykrywają również przesunięcia w górę i w dół, dzięki czemu zmienimy na nich poziom głośności. Każdy model może też bezdotykowo wykrywać wywoływanie "Hej Siri".

AirPods 3

AirPodsy 3 oraz AirPodsy Pro 2 są dodatkowo odporne na wilgoć, nie musimy się więc martwić o korzystanie z nich na siłowni czy podczas innych fizycznie wymagających aktywności, gdzie mógłby się do środka dostać pot lub inna wilgoć. Nie wspierają one jednak pełnego zanurzenia, także nadal nie pójdziemy ze słuchawkami od Apple na basen.

AirPodsy 3 oraz Pro 2 obsługują też funkcję Find My, dzięki której możemy odnaleźć nasze słuchawki oraz dostawać powiadomienia o oddaleniu się od nich, co zapobiega zostawieniu ich w nieznanym miejscu. Co więcej, AirPodsy Pro moją też wbudowany głośnik w etui, dzięki czemu możemy skorzystać z podpowiedzi głosowych, co ułatwi znalezienie zgubionego sprzętu. Obie wersje, poza AirPodsami 2, mogą również przeczytać nadchodzące powiadomienia bez konieczności wyciągania telefonu.

Bateria

Druga generacji AirPodsów oferuje nam około 24 godziny działania na jednym ładowaniu. Same słuchawki powinny zapewnić 5 godzin słuchania muzyki, a etui ładujące wystarczy na kolejne 4 doładowania. Trochę lepiej jest w przypadku AirPodsów 3 oraz AirPodsów Pro 2, które w obu przypadkach starczają łącznie na 30 godzin użytkowania, z czego czas działania samych słuchawek będzie wynosił około 6 godzin.

Ładowanie

W podstawowej wersji AirPodsy 2 możemy ładować wyłącznie za pomocą kabla, jednak Apple umożliwia nam oddzielne dokupienie etui do ładowania bezprzewodowego. Z kolei AirPodsy 3 oraz AirPodsy Pro 2 w standardzie kupimy z opakowaniem obsługującym zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe standardy ładowania. Co więcej, AirPodsy Pro 2 naładujemy też ładowarką dedykowaną dla Apple Watcha.

Podsumowanie

Trzeba przyznać, że cały katalog słuchawek Apple ma swoje zdecydowane plusy. Druga generacja zwykłych AirPodsów to naprawdę dobra, relatywnie tania opcja. Za 799 zł nie dostaniemy może wszystkich opcji komfortu - jak ładowanie bezprzewodowe czy dłuższy czas działania na baterii - ale nadal słuchawki będą świetnie współpracować z iPhonem, a jakość ich dźwięku jest zadowalająca jak na tę półkę cenową.

AirPodsy 3 to zdecydowany krok naprzód jeśli chodzi zarówno o możliwości, jak i sam dźwięk słuchawek. Kosztują one niewiele więcej, ale za to dostajemy lepsze przetworniki, ładowanie bezprzewodowe, nowy sposób sterowania oraz dynamiczny dźwięk przestrzenny. Za taką paczkę będziemy musieli zapłacić od 1049 zł.

Jeśli zależy nam na aktywnej redukcji szumów, silikonowych końcówkach oraz bezkompromisowo najlepszym dźwięku, AirPodsy Pro 2 będą wyborem dla nas. Co prawda jest to już naprawdę drogi sprzęt, jednak w takiej cenie otrzymujemy kompletny zestaw możliwości i świetną jakość dźwięku, która jest chwalona nie tylko przez laików, ale też wiele środowisk audiofilskich. Jednak za te możliwości trzeba słono zapłacić - najnowsze słuchawki Apple kosztują 1449 zł.

Oczywiście na koniec warto też wspomnieć, że możemy także pokusić się na zakup, ciągle dostępnych w sklepach, AirPodsów Pro pierwszej generacji. One również mają swoje niewątpliwe zalety - aktywną redukcję szumów, dokanałową konstrukcję czy bardzo dobry dźwięk. Jeśli więc zależy nam tylko na ANC, to właśnie one mogą być bardzo dobrym pomysłem - ich cena aktualnie oscyluje około 1000 zł, konkurują więc raczej z trzecią generacją AirPodsów niż z drugą generacją AirPodsów Pro.

Trzeba jednak pamiętać, że ich dźwięk nie będzie tak dobry jak następców - jest to przecież trzyletni design, który korzysta tylko z jednego sterownika i starszego czipu H1, więc jakość muzyki będzie raczej porównywalna do AirPodsów 3, nie do starszego brata. Trzeba jednak przyznać, że nadal jest to atrakcyjna propozycja dla osób szukających konkretnie tych funkcji, które oferują starsze słuchawki Apple.

Żródło: MacWorld.com