AirPods'y najpopularniejszymi słuchawkami 2019 roku - zgadnij ile egzemplarzy sprzedano?

Najnowszy raport informuje o ilości sprzedanych słuchawek AirPods w 2019 roku. Liczba robi wrażenie!

Apple znowu to zrobiło. Słuchawki AirPods zostały wprowadzone do sprzedaży w 2016 roku z jednego prostego powodu. Gigant z Cupertino usunął złącze słuchawkowe Jack z najnowszego iPhone'a 7 i postanowił dodatkowo dorobić sprzedając słuchawki bezprzewodowe typu True Wireless. Pomimo tego, że na początku dziennikarze śmiali się z AirPods'ów to słuchawki te szybko stały się hitem sprzedażowym i wykreowały nową kategorię urządzeń - słuchawek True Wireless.

Źródło: apple.com

Do sieci trafił właśnie raport na temat sprzedaży słuchawek typu True Wireless w 2019 roku. Jak się okazuje Apple odpowiada za sprzedaż aż 50 procent słuchawek tego typu.

Apple zanotowało najwyższy wskaźnik dostaw słuchawek AirPods w 2019 roku od ich premiery. Jak wynika z raportu w ubiegłym roku sprzedano blisko 60 milionów egzemplarzy słuchawek AirPods, co stanowi ponad 50 procent wszystkich światowych dostaw słuchawek bezprzewodowych typu True Wireless (TWS). Dzięki tak licznym dostawom Apple uzyskało 71 procent przychodów z rynku słuchawek TWS. Według analityków strategicznych z portalu Yonhap News oraz Bloomberga przychody ze sprzedaży AirPods'ów wzrosły w listopadzie 2019 roku o 100 procent w stosunku do tego samego miesiąca w 2018 roku.

Na drugim i trzecim miejscu znalazło się odpowiednio Xiaomi oraz Samsung. Obie firmy posiadają po mniej, niż 10 procent udziałów rynkowych. Co ciekawe rynek słuchawek typu True Wireless wzrósł w 2019 roku aż o 200 procent w stosunku do zeszłego roku. Analitycy uważają, że wszystko dzięki firmie Apple oraz producentowi słuchawek Beats, który należy do Apple.

Apple w 2019 roku po raz kolejny zanotowało ogromny wzrost sprzedaży urządzeń innych, niż iPhone. AirPods'y w 2019 roku sprzedawały się ponadprzeciętnie również ze względu na wprowadzenie nowych modeli. W pierwszej połowie orku zaktualizowano podstawowe AirPods'y oraz zaoferowano wersję z ładowaniem bezprzewodowym, a pod koniec 2019 roku na rynku pojawiły się AirPods'y Pro z aktywną redukcją hałasu.

Źródło: 91mobiles.com