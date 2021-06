AirPods z nowymi funkcjami zdrowotnymi. Kiedy premiera?

Apple zaprezentowało ostatnio słuchawki Beats Studio Buds. Teraz firma skupia się na nowej generacji AirPodsów, które mają otrzymać nowe funkcje zdrowotne.

Słuchawki True Wireless z funkcjami zdrowotnymi? Według Apple to możliwe i wykonalne. Najnowsze plotki sugerują, że Apple pracuje nad nową generacją AirPodsów, które dodatkowo zadbają o nasze zdrowie.

Apple AirPods Pro Źródło: macworld.com

W chwili obecnej w portfolio znajdziemy trzy modele słuchawek AirPods - bazowe słuchawki True Wireless z 2019 roku, model Pro, który oferuje dodatkowo ANC oraz AirPodsy Max - nauszne słuchawki dla profesjonalistów.

Dla firmy Apple to za mało. W 2022 roku na rynku mogą pojawić się nowe słuchawki True Wireless z rodziny AirPods, które dodatkowo zaoferują funkcje zdrowotne. W projektowanych aktualnie słuchawkach firma planuje zastosować czujniki pozwalające na śledzenie naszego zdrowia, a także treningów.

Informacja została przekazana podczas wywiadu przeprowadzonego przez portal TechCrunch z Kevinem Lynchem, który jest wiceprezesem zarządu w Apple i zajmuje się sprawami technologicznymi.

W rozmowie podniesiono aspekt monitorowania zdrowia użytkowników w niektórych produktach firmy Apple. Lynch został zapytany o możliwości zdrowotne słuchawek AirPods. Wiceprezes Apple odpowiedział "już dzisiaj robimy fuzji czujników w niektórych urządzeniach, i myślę, że istnieje duży potencjał w tej kwestii".

W chwili obecnej brakuje szczegółów. Wszystko wskazuje jednak na to, że dla Apple zwykłe słuchawki True Wireless to za mało. Firma prawdopodobnie szuka nowych możliwości, aby zachęcić posiadaczy słuchawek Apple AirPods do wymiany na nowszy model.

Jakie funkcje zdrowotne może zastosować Apple? Mówi się o możliwości monitorowania poziomu tlenu we krwi oraz tętna.

Źródło: ubergizmo.com