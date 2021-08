AirPodsy i karta podarunkowa w zamian za szczepienie!

Niektóre wysokorozwinięte kraje w dalszym ciągu walczą z niski poziomem zaszczepienia społeczeństwa. Prowadzi to do dziwnych sytuacji, w których urzędnicy muszą oferować "łapówki" w zamian za szczepienia przeciwko COVID-19.

Ze względu na wysokie zagrożenie super zakaźnym wariantem Delta władze Waszyngtonu postanowiły zabrać się za zaszczepienie jak największej grupy nastolatków, które nie są zbytnio wyrywne do przyjęcia szczepionki jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

W sobotę burmistrz Waszyngtonu - Muriel Bowser przekazała, że wszystkie dzieci w wielu od 12 do 17 roku życia, które zaszczepią się w okolicznych szkołach otrzymają bezpłatne słuchawki Apple AirPods drugiej generacji o wartości 599 zł. Dodatkowo młodzież będzie brała udział w cotygodniowym losowaniu, w którym nagrodą jest iPad. Co tydzień miasto rozda 8 tabletów. Główną nagrodą w loterii szczepionkowej jest możliwość zwycięstwa stypendium na studia o wartości 25 tysięcy dolarów. Co tydzień burmistrz rozda dwie nagrody główne.

Starting today at 10 am, DC youth (12-17) who get vaccinated at:



????Brookland MS

????Sousa MS

????Johnson MS



Will receive AirPods with their first shot and a chance to win a:



????$25,000 scholarship

????iPad and headphones#TakeTheShotDC pic.twitter.com/BIAH7Hgs7m