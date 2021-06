AirTag to nie zabawka! Trzymaj z dala od dzieci

Australijski regulator wezwał rodziców do trzymania urządzeń Apple AirTag z dala od dzieci ze względów bezpieczeństwa.

Połknięcie baterii może spowodować śmierć dziecka Źródło: ACCCProductSafety / YouTube

Lokalizatory Apple AirTag są zasilane baterią CR2032, powszechnie stosowaną w zegarkach i wielu inych małych urządzeniach baterią guzikową z ogniwem litowym. Niestety, około 20 dzieci tygodniowo w Australii trafia na ostry dyżur po ich połknięciu. W ciągu ostatnich ośmiu lat troje z tych dzieci zmarło, a 44 odniosło poważne obrażenia. Najbardziej niebezpiecznym scenariuszem jest utknięcie baterii w gardle dziecka, a następnie jej wyciek, co powoduje spalanie litu przez tkanki ciała. Może to spowodować katastrofalne krwawienie, prowadząc do śmierci lub poważnych obrażeń w ciągu kilku godzin od połknięcia baterii.

Aby chronić dzieci przed małymi przedmiotami, które mogłyby być niebezpieczne w przypadku połknięcia - takimi jak lekarstwa i baterie guzikowe - międzynarodowe standardy bezpieczeństwa dzieci wymagają, aby pojemniki i obudowy były wyposażone w mechanizm "naciśnij i przekręć". Komora baterii w Apple AirTag wykorzystuje tego typu mechanizm, ale wyrażono obawy, że wymagane jest tylko bardzo lekkie naciśnięcie i że dzieci mogą je łatwo otworzyć. Obecnie pojawiły się dodatkowe obawy, że użytkownicy mogą myśleć, że zamknęli komorę baterii, podczas gdy w rzeczywistości nie jest ona zamknięta, co jeszcze bardziej ułatwia dzieciom jej otwarcie.

Apple AirTag Źródło: Daniel Romero / Unsplash

Jesteśmy również w kontakcie z naszymi międzynarodowymi odpowiednikami w sprawie bezpieczeństwa urządzeń Apple AirTag, a co najmniej jeden zagraniczny organ regulacyjny ds. bezpieczeństwa publicznego również bada bezpieczeństwo tego produktu na tym etapie.

Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) wydała dziś ostrzeżenie, zwracając uwagę na ryzyko możliwości otworzenia komory baterii przez dziecko, nawet jeśli rodzic wcześniej ją zamknął. ACCC apeluje do rodziców, aby upewnili się, że lokalizatory AirTag firmy Apple są przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Komisja obawia się, że komora baterii może być łatwo dostępna dla małych dzieci, a bateria guzikowa może być łatwo wyjęta. Podczas zamykania pokrywy odtwarzany jest charakterystyczny dźwięk, sugerujący, że pokrywa jest zabezpieczona. Nie jest to jednak wyznacznikiem poprawnego zamknięcia, a w wielu przypadkach dźwięk może wprowadzać w błąd.

Zauważamy, że Apple dodało teraz etykietę ostrzegawczą do opakowania AirTag. Jednak samo to nie rozwiązuje naszych fundamentalnych obaw związanych z tym, że dzieci mogą uzyskać dostęp do baterii guzikowych w tych urządzeniach.

Rodzice i inne osoby opiekujące się dziećmi proszone są o obejrzenie poniższego filmu ostrzegawczego. Jest to ogólny film ostrzegawczy na temat baterii guzikowych.

Źródło: 9to5Mac