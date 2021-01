AirTags coraz bliżej! Aplikacja Find My już kompatybilna

Apple od wielu miesięcy przygotowuje się do wprowadzenia lokalizatora przedmiotów o nazwie AirTags. Pierwszy raz o urządzeniu tym usłyszeliśmy jeszcze w 2019 roku. We wrześniu zaprezentowano iPhone'a 11 z wbudowanym czipem UWB U1, który ułatwia odnajdowanie przedmiotów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie smartfona.

Gigant z Redmond nadal nie zaprezentował swoich lokalizatorów AirTags, ale dzięki użytkownikowi Twittera o nicku @davidvanchu wiemy już, jak wygląda menu do obsługi AirTagsów.

Typing findmy://items into Safari will take you to this hidden UI in Find My! pic.twitter.com/CakKBGEuNh