Airbnb zmienia politykę zwrotów - sprawdź, czy otrzymasz swoje pieniądze

Pandemia koronawirusa wpłynęła na życie całego świata i oddziałowuje na dosłownie każdy aspekt naszego życia. Znaczna część społeczeństwa w ostatnich miesiącach musiała przewartościować swoje życie oraz przystosować się do pracy zdalnej. Akcja #zostańwdomu zachęca społeczeństwo do jak najrzadszego wychodzenia z domu, co z kolei bardzo negatywnie odbija się na wielu branżach.

W dobie pandemii najbardziej cierpi sektor turystyczny, który został dosłownie zamrożony. Airbnb jest jedną z wielkich firm z tej branży, która cierpi ze względu na pandemię koronawirusa. Gigant zabrał się za wprowadzenie nowych zasad, które mają zminimalizować ryzyko utraty płynności finansowej.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na Twitterze przez VanREanalyst, firma oferuje teraz nową opcję o nazwie "dodatkowa opcja anulowania rezerwacji". Jest to dodatek do polityki firmy oraz działań dodatkowych wprowadzonych w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Firma dotychczas ochroniła użytkowników, którzy dokonali rezerwacji w dniach od 14 do 31 marca 2020 roku.

Najnowsze informacje przekazane przez VanREanalyst wskazują na to, że Airbnb usunęło opcję otrzymania pełnej kwoty z powrotem w formie zwrotu. W chwili obecnej rozwiązanie to zostało zamienione na kredyt, który pozwoli wykorzystać zgromadzone na koncie Airbnb środki w przyszłości.

Airbnb dzięki opcji kredytowania wycieczek w przyszłości zamierza podreperować swój przychód i zapewnić środki finansowe niezbędne do przetrwania pandemii COVID-19. Niestety rozwiązanie to będzie niezadowalające dla części klientów firmy, którzy również znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej i chcieliby odzyskać swoje finanse.

Firma Airbnb dotychczas utworzyła fundusz pomocniczy o wartości 250 mln dolarów, z którego skorzystać mogą klienci oferujący swoje lokale w usłudze.

Airbnb w oficjalnych komunikatach prasowych informuje, że sytuacja związana z COVID-19 i jej wpływ na firmę powinna zakończyć się w okolicach stycznia 2021 roku.

