Airbnb zobowiązuje się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla do 2030 r.

Airbnb chce działać jako firma Net Zero. Jaki ma plan?

Firma będzie dążyć do osiągnięcia swojego celu poprzez ograniczanie emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, które są związane z jej globalnymi operacjami korporacyjnymi.

Współzałożyciel i dyrektor generalny Airbnb, Brian Chesky oświadczył:

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest jednym z największych wyzwań naszego pokolenia. Zobowiązanie do przestrzegania zasady Net Zero jest najnowszym działaniem, które podejmujemy, by obniżyć emisję dwutlenku węgla. Będziemy kontynuować współpracę z naszą społecznością, by promować zrównoważone podróżowanie.

W 2020 roku serwis zobowiązał się do stuprocentowego wykorzystania odnawialnej energii elektrycznej w swojej działalności korporacyjnej. W 2021 roku został również członkiem-założycielem Koalicji LEAF. Jest to dobrowolna globalna koalicja skupiająca sektor prywatny i rządy w celu zapewnienia finansowania ochrony lasów tropikalnych i subtropikalnych. Reinwestycje w środowisko naturalne oraz szybka dekarbonizacja to jedne z kroków, które Airbnb zobowiązuje się podjąć, by zrealizować cel, jakim jest stanie się firmą Net Zero do 2030 roku.

Źródło: neowin.net