Akademia Pana Kleksa – powrót kultowego bohatera! Zwiastun, obsada, data premiery polskiej superprodukcji

Nowa wersja słynnej Akademii Pana Kleksa ma szansę przyciągnąć do kin nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Oto wszystko, co już wiadomo o współczesnej ekranizacji powieści Jana Brzechwy.

Spis treści

Akademia Pana Kleksa – najważniejsze informacje

Tytuł: Akademia Pana Kleksa

Akademia Pana Kleksa Reżyseria: Maciej Kawulski

Maciej Kawulski Scenariusz: Krzysztof Gureczny

Krzysztof Gureczny Gatunek: fantasy

fantasy Rok produkcji: 2022

2022 Kraj produkcji: Polska

Akademia Pana Kleksa w reżyserii Macieja Kawulskiego to nowa adaptacja kultowej książki dla dzieci autorstwa Jana Brzechwy. Jej bohater to kilkuletni chłopiec, Adaś Niezgódka, który trafia do baśniowej szkoły dla chłopców prowadzonej przez Pana Kleksa i jego pomocnika, szpaka Mateusza. W Akademii odbywa się nauka nietypowych przedmiotów (np. kleksografia czy przędzenie liter) lub za pomocą nietypowych metod (np. nauka geografii w grze w piłkę-globus). Uczniowie szkoły wraz ze swoimi opiekunami odwiedzają nietypowe miejsca (np. inne bajki), a także przeżywają fantastyczne przygody.

Pierwsza adaptacja książki Brzechwy pochodzi z lat 80. – w rolę Pana Kleksa wcielił się wówczas Piotr Fronczewski. Film Macieja Kawulskiego przeniesie fabułę w czasy współczesne, a jego bohaterką będzie dziewczynka – Ada Niezgódka.

Zobacz również:

Data premiery

Data premiery filmu nie jest jeszcze znana. Według aktualnych informacji produkcja zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza z nich pojawi się prawdopodobnie jesienią 2023 roku, a druga – w roku 2025.

Obsada

W nowej adaptacji przygód Pana Kleksa powróci ikoniczny odtwórca tej roli, czyli Piotr Fronczewski. Aktor tym razem wcieli się jednak w inną postać. Na razie potwierdzono, że w obsadzie znajdą się następujące osoby:

Tomasz Kot – Ambroży Kleks

– Ambroży Kleks Antonina Litwiniak – Ada Niezgódka

– Ada Niezgódka Piotr Fronczewski – Doktor

Zwiastun

Choć na temat filmu wiadomo jeszcze niewiele, twórcy uchylili rąbka tajemnicy w pierwszym trailerze. Jak na razie, Akademia Pana Kleksa zapowiada się na prawdziwą superprodukcję. Zobaczcie sami:

Zobacz także: Pinokio jakiego nie znacie. Baśniowy film Guillerno del Toro wkrótce na platformie Netflix