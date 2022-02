Akcesoria do PS5, które warto mieć

Zobacz, jakie akcesoria do konsoli PS5 są dostępne na rynku i warto zwrócić na nie uwagę.

Konsola PS5, tak samo jak w przypadku poprzedniczki nie są już tylko urządzeniem służącym do grania. Stała się centrum multimedialnym, które może zastąpić wiele innych urządzeń. To tutaj bez problemu odtworzymy film na blu-ray, obejrzymy ulubione seriale na Netflix czy też zrelaksujemy się przy muzyce z YouTube lub Spotify. Sony przygotowały dość bogaty zestaw akcesoriów, które warto mieć, aby w pełni cieszyć się z możliwości, jakie daje konsola PS5.

Kontroler DualSense

Kontroler DualSense

Co prawda kontroler znajduje się w każdym zestawie z konsolą PS5 jaki kupujemy, jednak warto zaopatrzyć się w dodatkowe urządzenie. Często zdarza się, że odwiedzają nas znajomi i po prostu chcemy wspólnie w coś zagrać. W takim wypadku drugi kontroler jest niezbędny. Poza tym, nie ma chyba na świecie osoby, którą tak pochłonął świat gry, że po prostu zapomniała podłączyć kontroler do ładowania. Mając pod ręką drugie urządzenie, nie będziemy musieli robić przerwy w rozgrywce lub grać z podłączonym do konsoli padem, aby w dalszym ciągu cieszyć się ze swojej ulubionej rozrywki.

Pilot do PS5

Pilot do PS5

Jak wspominaliśmy wcześniej, na konsoli PS5 możemy bez przeszkód oglądać filmy z Blu-ray (jeśli kupimy konsolę z napędem) lub korzystać naszych ulubionych serwisów streamingowych, aplikacji YouTube czy Spotify. Podobnie jak w przypadku poprzedniej generacji konsol, PS5 także otrzymało dedykowany pilot do sterowania multimediami. Dzięki niemu w bardzo prosty sposób będziemy mogli zatrzymywać, wznawiać czy też przewijać materiały, które oglądamy. Co więcej, przy użyciu dedykowanych przycisków możemy bardzo szybko, bez dodatkowego kluczenia po menu uruchomić interesującą nas w danej chwili aplikację. Sterowanie multimediami przy użyciu pilota jest o wiele wygodniejsze niż za pomocą kontrolera.

Słuchawki do PS5

Słuchawki Sony 3D Pulse

Rozgrywka nabiera zupełnie nowego znaczenia, jeśli zdecydujemy się na skorzystanie ze słuchawek. Sony zaprojektowało sprzęt przeznaczony specjalnie dla graczy. Gry, które obsługują technologię Tempest 3D Audio, w słuchawkach 3D Pulse brzmią po prostu fantastycznie. Co więcej, aktywna redukcja szumów zapobiega dostawaniu się do naszych uszu niepotrzebnych dźwięków z otoczenia w momencie, kiedy gramy. Dzięki słuchawkom podłączonym do konsoli będziemy się mogli także o wiele łatwiej komunikować z innymi podczas rozgrywki wieloosobowej. W takim przypadku komunikacja ma istotne znaczenie i jest kluczem do sukcesu. Sony zaprojektowało słuchawki 3D Pulse z myślą o konsoli PS5, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mogli do niej podłączyć także inne modele.

Kamera HD

PS5 HD Camera

Jeśli jesteś zainteresowany trasmitowaniem swojej rozgrywki na żywo w internecie, warto zaopatrzyć się także w kamerę. PS5 HD Camera zawiera podwójne obiektywy 1080p. Specjalne oprogramowania sterujące zapewnia dodatkowe opcje. Będziemy mogli m.in. usunąć lub rozmazać tło, dzięki czemu nasze nagrania będą wyglądać profesjonalnie, bez konieczności dodatkowej obróbki materiału wideo. Co więcej, kamera ściśle współpracuje z padem. Jeden przycisk wystarczy, aby rozpocząć lub przerwać nagrywanie wraz z obrazem z kamerki.

Stacja ładująca

Stacja ładująca do kontrolerów DualSense

Zapewne każdemu zdarzyła się sytuacja, że rozsiadł się wygodnie na kanapie lub w fotelu i po uruchomieniu konsoli okazało się, że kontroler jest rozładowany. Nie każdy pamięta o tym, żeby po zakończeniu rozgrywki podłączyć pad do ładowania. Stacja dokująca została zaprojektowana z myślą o dwóch kontrolerach DualSense. Dzięki temu, że jej wygląd idealnie komponuje się z designem konsoli i spełnia także funkcję eleganckiego stojaka na pady, bardzo szybko w krew wejdzie nam odkładanie ich właśnie w to miejsce. Po pierwsze całość będzie świetnie wyglądać, po drugie nie spotka nas już przykra niespodzianka w postaci rozładowanego DualSense.