Akcesoria do iPhone'a na promocji z okazji Cyber Monday!

Zestaw najciekawszych promocji na akcesoria do smartfonów Apple.

Źródło: PCWorld

Promocja na akcesoria do iPhone'a

28 listopada rozpoczął się Cyber Monday. Z okazji wydarzenia w sieci możemy znaleźć mnóstwo ciekawych rabatów na smartfony, smartwatche oraz akcesoria do telefonów. W tym tekście gromadzimy dla was ciekawe rabaty na gadżety do popularnych flagowców amerykańskiej marki.

Rabaty na etui

Źródło: MediaExpert

iPhone 14

Etui silikonowe z MagSafe / Cena: 226 zł 249 zł / Link

iPhone 13

Etui silikonowe z MagSafe czarne / Cena: 269 zł 255.55 zł / Link

iPhone 13 mini

Etui ochronne / Cena: 160.57 zł 150.27 zł / Link

iPhone 12 Pro MAX

Etui silikonowe z MagSafe / Cena: 239 zł 229 zł / Link

iPhone 12 mini

Etui ochronne / Cena: 160.57 zł 150.27 zł / Link

iPhone 11

Etui ochronne / Cena: 224.99 zł 199 zł / Link

Rabaty na ładowarki

Źródło: MediaMarkt

Ładowarka sieciowa Apple 20 W

Cena: 109.99 zł 95 zł / Link

Ładowarka indukcyjna Baseus Swan MagSafe do iPhone 12

Cena: 119 zł 99.99 zł / Link

Inne akcesoria

Źródło: EtuiStudio