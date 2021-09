Aktor potwierdza — zakończono zdjęcia do Stranger Things 4

Premiera już za rok, a dziś jeden z aktorów potwierdził, że zakończono pierwszy etap prac nad 4 sezonem "Stranger Things". Zobacz wideo!

Serial "Stranger Things" to jeden z największych fenomenów ostatnich lat. Głównie ze względu na klimat lat 80, który dla millenialsów jest miłym powrotem do okresu dzieciństwa, a dla młodszych widzów ciekawą podróżą do czasów młodości rodziców. Fabuła zaczyna się w momencie zaginięcia dwunastoletniego Willa Byersa. Niestety, wszelkie próby odnalezienia spełzają na niczym, a lista zaangażowanych w poszukiwania stale rośnie. Jedyną osobą nietracącą nadziei jest jego matka, Joyce Byers. Jej zaangażowanie i upór doprowadza ją do momentu, z którego nie da się wycofać.

Na dzień dzisiejszy produkcja składa się z trzech opublikowanych sezonów i jednego, który jest w trakcie tworzenia. Warto tutaj przypomnieć, że wszelkie informacje dotyczące materiałów przedpremierowych publikujemy w zbiorczym materiale Stranger Things — w oczekiwaniu na 4 sezon serialu Netflixa. Najnowsza nowinka jest jednak wyjątkowo przełomowa. Aktor Noah Schnapp odgrywający rolę Willa Byersa potwierdził, że w ostatnim tygodniu zakończyły się zdjęcia do 4 sezonu serialu "Stranger Things". Ponadto dodał, że kolejny zwiastun jest w fazie produkcji i wkrótce zostanie udostępniony. Zresztą, posłuchajcie sami.

Stranger Things

reż. Matt Duffer, Ross Duffer

W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.

Twórcy: The Duffer Brothers

The Duffer Brothers Obsada: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzon, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine, Paul Reiser, Sean Astin, Shannon Purser

Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzon, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono, Matthew Modine, Paul Reiser, Sean Astin, Shannon Purser Gatunek: Sci-Fi

Sci-Fi Kraj produkcji: Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone Kategorie: Przerażający, Straszny, Emocjonujący

Przerażający, Straszny, Emocjonujący Kategoria wiekowa: 16+

Premiera 4 sezonu zaplanowana jest na 2022 rok na platformie Netflix. W związku z tym, że do debiutu dzieli nas ponad rok, przypomnijmy ostatni zwiastun opublikowany na oficjalnych kanałach social mediach platformy VOD.