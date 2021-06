Aktorzy boją się sztucznej inteligencji przez mod do Wiedźmina

Fanowski mod do Wiedźmina o nazwie "A Night to Remember" rozwija wątki z dodatku Krew i Wino. Autor modyfikacji, Nicich340, wykorzystał sztuczną inteligencję do stworzenia nowych ścieżek dialogowych wypowiadanych przez Geralta. Na podstawie oryginalnych dźwięków nagranych przez Douga Cockle'a, który wcielał się w główną rolę w angielskiej wersji gry, autor stworzył syntezowane głosy Geralta. W wielu miejscach bardzo ciężko rozróżnić dźwięk aktora oraz jego komputerowej wersji.

Cała sytuacja wywołała poruszenie wśród aktorów głosowych. Jay Britton, odpowiedzialny za dubbing w takich grach jak Divinity: Original Sin czy Frostpunk napisał, że zastępowanie aktorów sztuczną inteligencją jest "bezdusznym zachowaniem".

If this is true, this is just heartbreaking. Yes, AI might be able to replace things but should it? We literally get to decide.



Replacing actors with AI is not only a legal minefield but an utterly souless choice.



Why not remove all human creativity from games and use AI... https://t.co/aYLiBe9iqn