Aktorzy z The Boys boją się reakcji widzów. Będzie aż tak brutalnie?

W rozmowie z Vanity fair aktorzy biorący udział w zdjęciach do 3 sezonu The Boys opowiedzieli o produkcji.

Najnowszy, 3 sezon serialu The Boys zadebiutuje w Amazon Prime Video już 3 czerwca. Po tym, co zobaczyliśmy w ostatnim zwiastunie możemy się spodziewać, że będzie to bardzo brutalne widowisko. Okazuje się, że to co twórcy pokazali w materiałach to może być dopiero początek.

Kilku aktorów występujących w The Boys wzięło udział w rozmowie z serwisem Vanity Fair. Jensen Ackles wcielający się w rolę Soldier Boya powiedział wprost, że widząc efekt nakręcenia "Herogasmu" cała ekipa włącznie z reżyserem była po prostu zszokowana.

Myślę, że sam "Herogasm" jest czymś, na co wielu ludzi z niecierpliwością oczekuje. (...) Nawet reżyser mówił, że sam już nie wie, co kręci. Nasza ekipa wyglądała na straumatyzowaną. Nie da się tego wyrzucić z pamięci.

Karl Urban (Butcher) z kolei dodał podczas The Chris Moyles Show:

W każdym odcinku jest coś szokującego i uwierzcie mi, że w tym sezonie są w tym serialu rzeczy, których nigdy nie zdołacie wyrzucić z głowy. (...) Wiesz, w trzecim odcinku skończyła się sztuczna krew w dziale charakteryzacji – odcinek trzeci z ośmiu, a nam skończyła się krew...

Wszystko idealnie podsumowuje wypowiedź Chacea Crawforda, który powiedział o widzach, którzy obejrzą 3 sezon:

Boję się, co z nimi będzie, kiedy zobaczą niektóre z tych rzeczy.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu Eric Kripke wrzucił poniższe zdjęcie, które obrazowało jego pierwszą reakcję na odcinek "Herogasm".

Teraz pozostaje nam z niecierpliwością czekać na nowe odcinki The Boys.

