Aktualizacja Android Auto 5.7. Otrzymamy skrót polecenia dla Asystenta Google?

Przedsiębiorstwo Google zaktualizowało niedawno interfejs ustawień Android Auto. Dzięki temu otrzymaliśmy kilka nowych elementów, które mają uprościć między innymi proces łączenia samochodu z aplikacją. Aktualizacja zawiera przycisk, który zawiera instrukcje sugerujące użytkownikowi to, jak na przykład podłączyć się za pomocą przewodu USB, bądź też opcji parowania bezprzewodowego. Tym razem Google ma wprowadzić dość ciekawą funkcję, która spodoba się wielu użytkownikom.

Skąd wiadomo o nowościach, jakie będą posiadać nowe wersje oprogramowania? Pomaga w tym sprawdzenie kodu źródłowego. Przykładowo udostępniony pakiet APK pomaga przewidzieć to, jakie funkcje zostaną wkrótce wprowadzone przez autorów oprogramowania. Co prawda nie wszystkie wychwycone linijki kodu muszą sugerować wprowadzenie nowości w najbliższym wydaniu aplikacji, jednak możemy się domyślać, że takowe po prostu się pojawią. Krótko mówiąc, programiści mogą taki kod wykorzystać przy kolejnych wersjach swojej aplikacji.

Kod APK mówiący o nowej funkcji

+ <string name="settings_customize_add_assistant_shortcut_activity_title">Assistant Action</string> + <string name="settings_customize_add_assistant_shortcut_add_button">Add</string> + <string name="settings_customize_add_assistant_shortcut_error_label_empty">Please enter a valid label</string> + <string name="settings_customize_add_assistant_shortcut_error_query_empty">Please enter a valid query</string> + <string name="settings_customize_add_assistant_shortcut_label_hint">Label</string> + <string name="settings_customize_add_assistant_shortcut_launcher_icon_title">LAUNCHER ICON</string> + <string name="settings_customize_add_assistant_shortcut_query_hint">Assistant command</string> + <string name="settings_customize_add_launcher_shortcut_button">Add a shortcut to the launcher</string> + <string name="settings_customize_add_launcher_shortcut_deleted">Item removed</string> + <string name="settings_customize_add_shortcut_dialog_option_assistant">an assistant action</string> + <string name="settings_customize_add_shortcut_dialog_option_contact">a contact to call</string> + <string name="settings_customize_add_shortcut_dialog_title">Add a shortcut to</string>

Co wprowadza aktualizacja Android Auto 5.7.603944?

Tak naprawdę w przypadku użytkowników aplikacji nie ma praktycznie wcale istotnych zmian. Aktualizacja zawiera poprawki dotyczące funkcji “nie przeszkadzać”. Poprawiono również “tryb ciemny”, a także wprowadzono kilka poprawek błędów. Najnowsze APK ujawnia jednak ciąg kodu, który sugeruje, że niebawem Asystent Google w Android Auto będzie zawierał nową funkcję.

Chodzi o dodanie skrótu do polecenia dla Asystenta Google. Mishaal Rahman, redaktor naczelny portalu xda-developers.com uruchomił wspomnianą funkcję. Jak widać na zrzucie ekranowym z jego smartfona w przyszłości Android Auto będzie nam umożliwiał dodanie skrótu do akcji Asystenta. Na przykładzie Mishaala Rahmana, który umieścił skrót sugerujący Asystentowi włączenie lampki nocnej można się domyślić, że niebawem będziemy mogli wydawać własne polecenia z poziomu aplikacji. Co ciekawe, redaktor naczelny xda-developers.com mógł włączyć funkcję, jednak nie był w stanie sprawdzić, czy ona faktycznie działa. To dlatego, że dodatek o którym mowa w tym artykule jest we wczesnej fazie rozwoju. Być może Google wprowadzi ją w nadchodzącej aktualizacji Android Auto, aczkolwiek na chwilę obecną nie ma żadnych oficjalnych informacji od autorów aplikacji na ten temat.