Aktualizacja BIOS psuje laptopy i komputery Dell - co się dzieje?

Tuż przed świętami Dell zaliczył kolosalną wpadkę. Maszyny z rodzin Latitude, Alienware, Inspiron mają poważne problemy.

Kilka dni temu Dell opublikował aktualizację firmware dla swoich urządzeń. Zawiera ona m.in. poprawki do BIOS-u. Niestety, po jej wprowadzeniu to właśnie on sprawia problemy i użytkownicy z zaskoczeniem obserwują pojawianie się niebieskiego/czarnego ekranu śmierci. W innych przypadkach nie mogą włączyć urządzenia - rozruch jest przerywany. Zgłoszenia płyną z całego świata, a dotyczą między innymi laptopów biznesowych Latitude 5320, gamingowych Alienware Aurora R8 oraz desktopów Inspiron 5680.

Jeśli masz urządzenie Della, możesz spodziewać problemów po aktualizacji BIOS-u do wersji 1.14.3 - już została wycofana przez producenta. W takim przypadku należy wykonać downgrade firmware do poprzedniej wersji. Jak to zrobić? Tłumaczy to ta instrukcja udostępniona przez producenta na stronie jego wsparcia technicznego. Innego wyjścia póki co nie ma.

