Aktualizacja Chrome i WebView psuje inne aplikacje na Androidzie

Google wprowadziło aktualizacje Chrome'a i WebView, które powodują, że inne programy tracą swoje dane.

Google po raz kolejny nieco zepsuło swój system operacyjny Android. Wyszukiwarkowy gigant w środku tygodnia wprowadził kolejną aktualizacje swojej przeglądarki internetowej. Google Chrome w wersji 79 wprowadza jedną istotną nowość - ochronę przez phishingiem. Większość użytkowników ucieszy się także z możliwości zmiany kolejności zakładek.

Źródło: pcworld.com

Aktualizacje do Chrome 79 na Androida zapamiętamy jednak z zupełnie innego, mniej zadowalającego powodu. Problemy z usługa WebView, która została zaktualizowana razem z przeglądarką negatywnie wpływają na pracę całego systemu operacyjnego i powodują przypadkowe usuwanie danych użytkownika z aplikacji firm trzecich, co jest bardzo niepożądanym działaniem.

Android WebView jest komponentem system Android zasilanym przez wbudowaną przeglądarkę Chrome, który umożliwia aplikacją na otwieranie stron internetowych bez przechodzenia do przeglądarki internetowej, która wyświetlana jest w aplikacji. Komponent ten jest integralną częścią systemu i choć większość użytkowników o tym nie wie Google stale aktualizuje WebView, aby zabezpieczyć rozwiązanie przed coraz to nowszymi lukami w zabezpieczeniach.

Niestety ostatnia aktualizacja zamiast naprawiać psuje. Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się w piątek. Programiści zajmujący się komponentem WebView zaczęli donosić, że użytkownicy ich aplikacji tracą dane po aktualizacji przeglądarki Chrome wraz z komponentem WebView do wersji 79. Jest to bardzo poważny problem, z którym Google musi poradzić sobie jak najszybciej.

Ze strony zwykłego użytkownika wygląda to następująco: po aktualizacji Chrome'a do najnowszej wersji i przejściu do jednej z aplikacji firm trzecich może okazać się, że uruchomi się ona z ustawieniami przywróconymi do fabrycznych. Co to oznacza? Utratę wszystkich zapisanych danych oraz konieczność ponownego logowania do witryny.

Wczoraj Google potwierdziło, że problem występuje i zostanie rozwiązany jak najszybciej. Członek zespołu Chromium przeprosił oficjalnie na forum i poinformował, że wprowadzanie najnowszej aktualizacji zostało wstrzymane. W chwili obecnej trafiła ona nawet na 50 procent aktywnych urządzeń pracujących pod kontrolą systemu Android, więc z problemem borykać się będzie znaczna część użytkowników. Google "pracuje obecnie nad rozwiązaniem, które minimalizuje utratę danych i które może być bezpiecznie wdrażane". Inżynierowie informują że potrzebują od 5 do 7 dni, aby wprowadzić stosowną poprawkę, która naprawi błąd.

Źródło: 9to5google.com