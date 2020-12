Aktualizacja FIFA 21 na konsole nowej generacji za darmo!

Posiadacze konsol PlayStation 5, Xbox Series X oraz Xbox Series S już dziś mogą pobrać aktualizację gry FIFA 21! Jak to zrobić?

Jutro, to znaczy 4 grudnia ma wyjść FIFA 21 przeznaczona na nowe generacje konsol. Premiera ma odbyć się w formie bezpłatnej aktualizacji dla posiadaczy gry na konsolę poprzedniej generacji lub w wersji płatnej dla tych co dopiero FIFĘ mieli zakupić. EA Sports niespodziewanie dzień przed wprowadzeniem do sprzedaży wypuściło darmową aktualizację gry na PlayStation 5, Xbox Series X oraz Xbox Series S. Pozwala ona posiadaczom konsol PlayStation 4 i Xbox One na uaktualnienie gry do wersji na konsole nowej generacji.

Jak pobrać aktualizację?

Zaloguj się na PlayStation 5, Xbox Series X lub Xbox Series S za pomocą konta platformy powiązanego z kopią FIFA 21 ostatniej generacji. Przejdź do Biblioteki Gier - powinna pojawić się ikona darmowej aktualizacji Kliknij Kup (opcja powinna być darmowa) Pobierz wersję najnowszej generacji.

Zgodnie z zapowiedziami, samodzielna edycja FIFA 21 na nowe generacje konsol trafi do sprzedaży 4 grudnia. Ponadto wersja na PC nie otrzyma funkcji konsol nowej generacji.

