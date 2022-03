Aktualizacja Firefoxa usuwa Yandex i Mail.ru

Mozilla nie podaje oficjalnych powodów, ale możemy domyślać się, że chodzi o zablokowanie prokremlowskiej propagandy.

Sankcje branży IT na Rosję są potężne, a wciąż jeszcze nie wszystkie środki zostały wykorzystane. Teraz cios zadała Mozilla, które wypuściła aktualizację Firefoxa do wersji 98.0.1. Z listy silników wyszukiwania do wyboru zostały usunięte dwie rosyjskie wyszukiwarki - Yandex oraz mail.ru. Jeśli ktoś miał którąś z nich ustawioną jako domyślną, po aktualizacji zostanie przywrócone Google.

Możliwość dodania obu wyszukiwarek jest jednak możliwa poprzez ustawienia przeglądarki - trzeba je wprowadzić ręcznie. Mozilla nie podała powodów swojego postępowania, ale jak wspominam we wstępie - zapewne jest to związane z chęcią zablokowania kanałów prorosyjskiej propagandy. Wprowadzone zmiany nie wpływają oczywiście w żaden sposób na codzienne korzystanie z przeglądarki internetowej. Przypomnę, że zaraz po rozpoczęciu wojny Google zablokowało kremlowskie serwisy - SputnikNews oraz Russia Today.

Źródło: Neowin