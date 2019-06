Aktualizacja Firefoxa zwiększa bezpieczeństwo i prywatność

Firefox 67.0.1 oraz kolejne wersje przeglądarki będą mieć domyślnie włączone blokowanie elementów śledzących - w tym ciasteczek. Jak włączyć/wyłączyć tę opcję oraz co z ustawieniami obecnych użytkowników?

Mozilla stawia coraz mocniej na bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Jeśli ktoś rozpoczyna swoją przygodę z przeglądarką Firefox, po jej instalacji otrzyma od razu domyślnie włączone blokady przeciwko elementom śledzącym, a także elementom używającym komputera użytkownika do generowania kryptowalut. Nowa edycja przeglądarki zawiera także nową wersję Facebook Container, czyli mechanizmu biorącego na siebie blokowanie trackerów z Facebooka. A co z użytkownikami, którzy już od dawna używają Firefoxa? No cóż, tutaj trzeba włączyć te funkcje ręcznie. W tym celu należy kliknąć na znajdujące się na pasku menu Narzędzia, a następnie wybrać Opcje -> Prywatność i bezpieczeństwo. W dziale Blokowanie treści należy zaznaczyć Własne, a następnie zablokować opcje związane z ciasteczkami.

Wcześniej wspomniany Facebook Container otwierał Facebooka w osobnej, izolowanej zakładce, aby związane z nim elementy śledzące nie podążały za użytkownikiem przez inne witryny. Teraz jest jeszcze bardziej zaawansowany i blokuje połączenie z serwisem społecznościowym na stronach, które mają przyciski Lubię to oraz Udostępnij. Koło takich ikonek zostanie pokazana ikonka informująca, że przesyłane dane nie powrócą do FB.

Ulepszenia Firefox Lockbox i Monitor

Firefox oferuje również możliwość zarządzania i synchronizacji haseł na desktopowej wersji przeglądarki - jest to rozszerzenie Lockbox, oparte na dostępnym od jakiegoś czasu Firefox Lockwise dla systemów mobilnych. Niestety, nie zostało dołączone do nowej wersji Firefoxa, należy pobrać je i zainstalować ręcznie.

Firefox Monitor, wprowadzony w tej wersji, otrzymał funkcję śledzenia, czy adres e-mail użytkownika nie znalazł się w którymś z wycieków danych w sieci. Działa to podobnie na zasadzie serwisu HaveIBeenPwned - należy wejść na tę stronę i wpisać używany adres e-mail.

Firefox Monitor

Jeśli ten adres znalazł się w wycieku danych, zobaczysz, w ilu incydentach brał udział wraz z ich wyszczególnieniem. Oczywiście zalecana jest wówczas zmiana hasła do serwisu, który zaliczył wpadkę.

Jeśli jesteś użytkownikiem którejś z poprzednich wersji Fireofxa, aby zaktualizować go do najnowszej wersji, kliknij w zakładkę Pomoc, a następnie O programie Firefox. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie.