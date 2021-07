Aktualizacja Galaxy Wearable ujawnia nowe informacje!

Najnowsza aktualizacja aplikacji Galaxy Wearable skrywa wiele tajemnic na temat nadchodzących urządzeń Samsunga.

Nowa aktualizacja aplikacji Galaxy Wearable zbliża się wielkimi krokami, lecz Samsung najwidoczniej stara się, abyśmy przedwcześnie nie poznali jej zawartości. Wygląda na to, że lista zmian, jakie wprowadza, jest dość dobrze ukrywana przed szukającymi specjalistami. Nie stoi to jednak na przeszkodzie, aby założyć, co nowego może przynieść ta aktualizacja. Biorąc pod uwagę zbliżające się wydarzenie Galaxy Unpacked, możemy się spodziewać, że Galaxy Wearable wkrótce dostanie szereg nowych funkcji, które będą miały na celu wprowadzenie obsługi najnowszych urządzeń producenta - Galaxy Buds 2 oraz Galaxy Watch 4.

To, co jednak udało się znaleźć do tej pory, to informacja na temat nowych słuchawek Samsunga. W weekend pewien deweloper zamieścił na portalu GitHub wszystko, co udało mu się znaleźć na temat Galaxy Buds 2. Jak widać, pomimo wszelkich trudności, pewne informacje wciąż można odkryć. Na pewno można też liczyć na to, że Galaxy Wearable pozostanie głównym pomostem pomiędzy smartfonem a następną generacją urządzeń ubieralnych firmy Samsung. Zarówno Galaxy Buds 2 i Galaxy Watch 4 są pewniakami, które będą wspierane przez tę aplikację.

Każdy, kto korzysta obecnie z ubieralnego akcesorium Galaxy, powinien dostawać komunikaty nakłaniające do zainstalowania nowej aktualizacji Galaxy Wearable za każdym, kiedy otworzy aplikację. System sam poprowadzi użytkownika przez ten proces. Alternatywnie, można ją również znaleźć w sekcji Moje aplikacje w sklepie Google Play, skąd dostępne jest jej ręczne przeprowadzenie.