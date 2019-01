[Aktualizacja] Google Play wprowadza obsostrzenia dotyczące dostępu aplikacji do SMS-ów i rejestru połączeń

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników, sklep Google Play wprowadza mocne ograniczenia dostępu aplikacji do SMS-ów oraz rejestru połączeń. Jakie są nowe reguły dla deweloperów?

Google stawia sprawę jasno - jeżeli aplikacja nie potrzebuje dostępu do wymienionych elementów, należy usunąć je z manifestu aplikacji. W przypadku gdy któryś z nich jest potrzebny, deweloper musi wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, znajdujący pod tym adresem. Termin ich składania mija jutro, 9 stycznia. Jeśli po jego upływie w zasobach Sklepu Google będzie znajdować aplikacja wymagająca dostępu do rejestru połączeń i SMS-ów, ale producent nie złożył wniosku, zostanie ona wycofana.

Deweloperzy, którzy złożyli wnioski i zostaną one rozpatrzone pozytywnie, będą mieli czas do 9 marca b.r. na wprowadzenie zmian do swoich aplikacji, aby spełniały one wymogi zasad bezpieczeństwa Sklepu Play. Twórcy aplikacji, które nie wymagają dostępu do rejestru połączeń i SMS-ów, a potrzebują wprowadzić do nich zmiany, muszą również przesłać odpowiedni formularz zgłoszeniowy.

Kiedy dopuszczalny jest dostęp aplikacji do SMS-ów i rejestrów połączeń?

Na to pytanie Google daje prostą odpowiedź - tylko wyłącznie wtedy, jeżeli bez tych zezwoleń aplikacja nie może prawidłowo działać, ale powinny one jej służyć tylko do podstawowego funkcjonowania. Czyli - do wykonywania tych czynności, które są obiecywane i wymieniane w opisie aplikacji, a bez których można uznać ją za nieużywalną lub uszkodzoną. Google udostępnia też listę wyjątków - pełen ich spis znajduje się na tej stronie.