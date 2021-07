Aktualizacja KB5004237 systemu Windows 10 - co nowego?

Firma Microsoft wypuściła najnowszą kompilację o numerze KB5004237, która nie dość że zawiera poprawki zabezpieczeń to jeszcze usuwa lukę zero-day znaną pod nazwą PrintNightmare.

Spis treści

Najnowsza, lipcowa aktualizacja KB5004237 jest już dostępna do pobrania dla użytkowników systemu Windows 10 w wersji 21H1, 20H2, 2004 oraz 1909. Zawiera ona aż 117 poprawek zabezpieczeń, w tym tą związaną z usunięciem luki znanej szeroko pod nazwą PrintNightmare, o której pisaliśmy tutaj. Poza tym kompilacja rozwiązuje liczne problemy związane z nową funkcją "Wiadomości i zainteresowania" i chaosem jaki wywołała.

Zbiorcze aktualizacje systemu Windows 10 w lipcu 2021

KB5004249 (kompilacja 10240.19003) dla wersji 1507.

KB5004238 (kompilacja 14393.4530) dla wersji 1607.

KB5004244 (kompilacja 17763.2061) dla wersji 1809.

KB5004245 (kompilacja 18363.1679) dla wersji 1909.

KB5004237 (Kompilacja 19041.1110, 19042.1110 i 19043.1110) dla wersji 2004, 20H2, 21H1.

Jak wspominaliśmy, kompilacja łata lukę znaną pod nazwą PrintNightmare, która spędza sen z powiek niejednej osobie. Głównie ze względu na to, że dopóki była otwarta, to mogła zostać wykorzystana przez hakerów. Na szczęście, wygląda na to, że to koniec zmartwień, bo firma Microsoft finalnie usunęła problem. Poza tym za pomocą aktualizacji uwzględniono ulepszenia zabezpieczeń dla funkcji odpowiedzialnej za weryfikowanie nazw użytkowników i haseł w Windows 10. Ponadto naprawiono kolejny błąd, który powodował, że system utrudniał drukowanie na niektórych urządzeniach. Wiemy także o tym, że firma Microsoft postanowiła usunąć trzy najbardziej palące awarie takie jak: problemy z piszczącym dźwiękiem audio, uszkodzenie paska zadań oraz spadek wydajności. Aktualizacja o numerze KB5004237 jest już dostępna do pobrania za pomocą Windows Update. Warto tutaj nadmienić, że na ten moment nie wiadomo, by kompilacja powodowała jakiekolwiek problemy. W związku z tym zachęcamy do pobrania.

Jak zainstalować aktualizację?

W wyszukiwarce systemu wpisz "Ustawienia" Wybierz "Aktualizacja i zabezpieczenia" Wybierz zakładkę "Windows Update" Kliknij "Sprawdź aktualizację" Kliknij "Zainstaluj teraz" Zresetuj komputer

